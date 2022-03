SEB ImmoInvest-Aktie: Keine Bewegung!

Weitere Suchergebnisse zu "SEB":

Die SEB ImmoInvest-Aktie ist im laufenden Jahr ziemlich abgestürzt: Das Papier hat an der Deutsche Börse AG seit Januar ein sattes Minus von 37 Prozent verzeichnet. In der vergangenen Woche hat der Kurs des Unternehmens sich jedoch nicht bewegt. Das Papier verbuchte in den letzten fünf Handelstagen ein Plus/Minus von 0 Prozent. 0 Prozent verbucht das SEB ImmoInvest -Papier auch im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



