Folgendes Instrument wird heute NICHT EX-Dividende gehandelt. Aus technischen Gruenden wird der EX-Indikator heute angezeigt. The following instrument is NOT traded ex dividend today. Due to technical reasons the EX-indicator will be displayed today. ISIN Short Code Name SE0000148884 SEBA Skandinaviska Enskilda Banken