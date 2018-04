SEAT nutzt die virtuelle Realität im Automobilbau vom Prototyp bis zum Autohaus

Martorell, Spanien (ots/PRNewswire) -- Diese Technologie verkürzt die Produktionszeiten der Prototypen um30 %- In der Entwicklungsphase werden 95.000 Simulationen an Modellenmit bis zu 3 Millionen Elementen durchgeführt- Die virtuelle Realität wird auch verwendet, um die Bewegung derArbeiter in der Produktion zu analysieren und ihre Ergonomie zuverbessernDie Welt der Videospiele hat in den 80er Jahren den Anstoß zurvirtuellen Realität gegeben und immer mehr Branchen nutzen dieseTechnologie, wie etwa die Automobilindustrie. 3D hat die Art undWeise, wie Autos entworfen und entwickelt werden, in den letztenJahrzehnten revolutioniert. Wie werden diese neuen Werkzeuge imAutomobilbau eingesetzt?Video - https://youtu.be/OGrKePr-yLk(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/645629/SEAT_Logo.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/677793/SEAT_Virtual_Reality_Production.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/677794/SEAT_Ibiza_Production.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/677795/SEAT_Prototype_Reduction.jpg(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/677796/SEAT_Virtual_Reality_Ergonomics.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/677797/SEAT_VR_Technician.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/677798/SEAT_3D_Glasses.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/677799/SEAT_3D_Technology.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/677800/SEAT_VR_Designers.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/677801/SEAT_3D_Development_Stage.jpg(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/677802/SEAT_Ateca_VR_Production.jpg- Designer mit Full-HD-Brillen: Mit dieser Brille können sie inein Fahrgefühl eintauchen, das dem der künftigen Kunden ähnelt.Obwohl das ursprüngliche Design eines neuen Autos immer mit Bleistiftund Papier beginnt, kommt die 3D-Technologie kurz darauf ins Spiel.Dadurch können Designer nicht nur rein kreative Aspekte bewerten,sondern auch andere, eher funktionalere Aspekte, was sicherstellt,dass 90 Prozent der Erstentwürfe realisierbar sind.- 95.000 3D-Simulationen pro Modell: Die virtuelle Realität spieltin jeder Entwicklungsphase eine wesentliche Rolle. Beim neuen SEATIbiza wurden 95.000 Simulationen durchgeführt, doppelt so viele wiebei der Vorgängergeneration. Unter anderem werden virtuelleKollisionen inszeniert, damit zukünftige Autos sicherer denn je sind.Während der rund dreieinhalb Jahre dauernden Entwicklungszeit, diefür ein Auto benötigt wird, werden bis zu drei Millionen Elemente mitSimulationen analysiert, die vor 30 Jahren auf etwa 5.000 Stückbegrenzt waren.- 30 Prozent kürzere Produktionszeiten für Prototypen: Dank dieserTechnologie kann die Anzahl der Prototypen, die vor dem Start einesneuen Modells physisch hergestellt werden müssen, um die Hälftereduziert werden. Zudem ermöglicht sie die Reduzierung derProduktionszeiten um 30 Prozent. Anders als vor einigen Jahrzehntensind Verbesserungen und Entscheidungen heute mit den neuesten Toolsviel schneller umzusetzen.- Mehr als 800 Verbesserungsmöglichkeiten für jedes Modell: DieseReduzierung an Zeit und Ressourcen bei der Produktion eines Autoswirkt sich direkt auf die Kunden aus, nicht nur in der Präzision undQualität des Produkts, sondern auch in der Senkung des Endpreises. ImFalle des SEAT Ateca wurden bis zu 800 Verbesserungen eingeführt,bevor das Modell in Produktion ging.- Eintauchen in die virtuelle Fabrik: Virtuelle Technologienbieten auch eine immersive Erfahrung, um die reale Welt zureproduzieren. In dieser Hinsicht imitieren und analysieren Technikerdes Prototypenentwicklungszentrums mithilfe einer 3D-Brille undeiniger Bedienelemente die Bewegungen der Arbeiter an derMontagelinie, um ihre Arbeitszeit zu optimieren und die Ergonomie derArbeitsplätze zu verbessern.- Autohäuser der Zukunft: Die Auswahl eines Autos aus einemProspekt oder Katalog gehört schon bald der Vergangenheit an. Dankvirtueller Realität können Kunden die Ausstattung und die Farbe ihresFahrzeugs konfigurieren und das Ergebnis durch das Tragen einer3D-Brille sehen. Darüber hinaus werden sie auch eine virtuelleTestfahrt erleben können, ohne das Autohaus zu verlassen.http://seat-mediacenter.comPressekontakt:+34 639 944 087E-Mail: gemma.sola@seat.esVanessa PetitContent GenerationTel.: +34 680 153 938E-Mail: vanessa.petit@seat.esOriginal-Content von: SEAT, übermittelt durch news aktuell