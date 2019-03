SEAT feiert den Internationalen Frauentag und unterstreicht die wichtigen weiblichen Beiträge in der Automobilindustrie

Finanztrends Video zu



- SEAT erkennt an, dass die Frauen hinter mehreren Innovationen dieAutomobilbranche mitgestaltet haben- Spurmarkierungen, Fahrtrichtungsanzeiger und Rückspiegel tragenalle den Stempel weiblicher KreativitätMartorell, Spanien (ots/PRNewswire) - Vor dem internationalenFrauentag am 8. März gab SEAT (https://www.seat.co.uk/) seine Absichtbekannt, wichtige Beiträge von Frauen in der Automobilindustrie zuehren. Das Unternehmen ist der Meinung, dass es wichtig ist zuvermerken, dass Spurmarkierungen, Fahrtrichtungsanzeiger undRückspiegel alle die Ideen von Frauen waren. Diese Pionierinnenwirkten beim Aufbau der Automobilbranche mit und haben den Weg fürdie nachfolgenden Generationen bereitet. SEAT möchte fünf Frauenanerkennen und ehren, die die Welt des Fahrens mit ihrem Talent undMut revolutioniert haben.Zu diesen Frauen zählen June McCarroll (1867-1954), die den Strichin der Mitte der Straße unterteilte. SEAT hat seither daraufaufgebaut und einen Fahrspurassistenten entwickelt, wie Lluïsa Tomáserklärt: "Wir verfügen gegenwärtig über Systeme, die Fahrern dabeihelfen können, in ihrer Fahrspur zu bleiben, wie denFahrspurassistenten, und die sie warnen, wenn unfreiwilligeSpurabweichungen auftreten. Das System arbeitet mit einer Kamera, diesich hinter dem Rückspiegel befindet und Spurmarkierungen sowie dieFahrzeugposition erkennt. Wenn das Fahrzeug von seiner Routeabweicht, schickt der Assistent ein Warnsignal. Dieses System ist soeingestellt, dass es ab 65 km/h aktiviert wird."SEAT möchte auch Florence Lawrence (1886-1938) für ihre Beiträgezu Signalsystemen wie Fahrtrichtungsanzeiger und Bremsleuchtenhervorheben. Maite Paris, die für "Front Illumination Development"(Auflichtbeleuchtungsentwicklung) bei SEAT verantwortlich ist,glaubt, dass diese eine wesentliche Fahrsicherheitsfunktiondarstellen, die zahlreiche Unfälle vermeidet, besondersHeckauffahrunfälle. SEAT strebt in diesem Bereich weiter nachVerbesserung, wie Maite erklärt: "Heute verfügen wir überLED-Beleuchtungs- und Signalsysteme mit einer viel geringerenAktivierungszeit, und im Fall der Fahrtrichtungsanzeiger ermöglichendiese die Einführung von Dynamik, wodurch ihre Funktion sichtbarerwird. Abgesehen davon, dass dies fundamentale Bestandteile desFahrzeugdesigns sind, ist der Vorteil von LED-Vorrichtungen, dass sieviel länger halten und weniger verbrauchen."SEATs Arbeit an der Verbesserung von Scheibenwischern undSicherheitssystemen bei ungünstigen Witterungsbedingungen wird vonLeyre Olavarría hervorgehoben, die für Infotainment und Connected Carbei SEAT verantwortlich ist: "Die Sicherheitssysteme eines Fahrzeugsbei ungünstigen Witterungsbedingungen haben zahlreiche Unfälleverhindert, aber wir können das Ganze noch weiter ausreizen. DankAnwendungen und neuen Mobilitätsservices ermöglichen es uns vernetzteFahrzeuge, Routen zu planen, sie in Echtzeit an Faktoren wie Wetteranzupassen und die beste Transportmöglichkeit zum Zielpunkt zuempfehlen." Dies verdanken wir Mary Andersons (1866-1953)einfallsreichem Gerät zur Säuberung der Windschutzscheiben im Jahr1902.Abschließend möchte SEAT Dorothy Levitt, die schnellste Frau derWelt (1882-1922) für ihren Beitrag zum Rückspiegel ehren. TeresaSalinas, die für interne Systeme und Innenspiegel bei SEATverantwortlich ist, weist darauf hin, dass "Gegenwart und Zukunft denAssistenten gehören, die Fahrer unterstützen und ihnen den vollenÜberblick bieten. Wie beispielsweise die am Heck angebrachte Kamerafür leichtes Einparken oder das System, das im Türspiegel den totenWinkel entdeckt. Dorothy Levitts Rückspiegel - diese Idee kam ihr, dasie den Verkehr hinter sich besser sehen wollte - verfügt jetzt überzusätzliche Funktionen, einschließlich Sensoren, die sich demAußenlicht für verbesserte Sicht anpassen sowie Fahrerinformation undKameras. Und wir fügen weitere Funktionen mit technischen Lösungenhinzu, die bald für unsere neuen Modelle marktreif sind. Innovationkann man nicht aufhalten."Über SEATSEAT ist das einzige Unternehmen, das Fahrzeuge in Spanienentwirft, entwickelt, herstellt und vermarktet. Das multinationaleUnternehmen ist ein Mitglied des Volkswagenkonzerns, hat seinenHauptsitz in Martorell (Barcelona), exportiert 80 % seiner Fahrzeugeund ist in mehr als 80 Ländern auf allen fünf Kontinenten vertreten.Im Jahr 2018 verkaufte SEAT 517.600 Autos, das ist der höchste Wertin der 68-jährigen Geschichte der Marke.Die SEAT Group beschäftigt mehr als 15.000 Angestellte und hatdrei Produktionszentren - Barcelona, El Prat de Llobregat undMartorell, wo sie die sehr erfolgreichen Fahrzeuge Ibiza, Arona undLeon herstellt. Darüber hinaus produziert das Unternehmen den Atecaund den Toledo in der Tschechischen Republik, den Tarraco inDeutschland, den Alhambra in Portugal und den Mii in Slowakien.Das multinationale Unternehmen verfügt über ein Technical Centre,das als Wissenszentrum fungiert und 1.000 Ingenieure zusammenbringt,die sich auf die Entwicklung von Innovationen für Spaniens größtenindustriellen Investor in F&E konzentrieren. 