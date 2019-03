SEAT bringt sechs elektrische und Plug-in-Hybridmodelle auf den Markt und entwickelt neue Plattform für Elektrofahrzeuge in Spanien

Finanztrends Video zu



Martorell, Spanien (ots/PRNewswire) - SEAT stellte heute seineelektrische Strategie vor, die bis Anfang 2021 sechs elektrische undPlug-in-Hybridmodelle umfassen wird. Die elektrischen Versionen derModelle Mii und el-Born werden die ersten beiden vollständigelektrischen Modelle der Marke sein, wobei die neue Leon- undTarraco-Generation als Plug-in-Hybridversion angeboten wird. Darüberhinaus verfügen der CUPRA Leon und der CUPRA Formentor ebenfalls übereine Plug-in-Hybridvariante. SEAT-Firmenchef Luca de Meo gab heuteauf der jährlichen Medienkonferenz des Unternehmens bekannt, dass derCUPRA Formentor, der neue CUV, der auf dem Genfer Autosalonvorgestellt wurde, im Martorell-Werk gebaut wird.SEAT wird, erstmalig in der Geschichte des Unternehmens, inZusammenarbeit mit der Marke Volkswagen eine neue Fahrzeugplattformentwickeln, die eine kleinere Version des Modular Electric DriveToolkit (MEB) darstellt und auf der mehrere Fahrzeuge verschiedenerMarken, darunter SEAT, mit ca. 4 Metern Länge gebaut werden. Aufdieser neuen Plattform sollen erschwingliche Elektrofahrzeuge miteinem Einstiegspreis unter 20.000 Euro entwickelt werden. Mehr als300 hochqualifizierte Ingenieure werden in Spanien an diesem Projektteilnehmen.Während der Präsentation der Ergebnisse in der SEAT-Firmenzentralein Martorell erklärte Firmenchef Luca de Meo: "SEAT nimmt jetzt eineklarere Rolle im Volkswagen-Konzern ein und aufgrund der erzieltenErgebnisse konnten wir uns diese neue Plattform für Elektrofahrzeugeleisten." "Das SEAT Technical Centre wird zum ersten Mal einePlattform entwickeln, die von mehreren Marken weltweit genutzt werdenkann", fügte Herr Meo hinzu.Dr. Herbert Diess, Firmenchef der Volkswagen AG, nahm an derPräsentation teil und betonte die Rolle von SEAT imVolkswagen-Konzern:"SEAT spielt eine neue Rolle im Volkswagen-Konzernund übernimmt jetzt noch mehr Verantwortung. Die diesjährigen Erfolgeunterstreichen das Potenzial von SEAT, Wachstumschancen zu nutzen undneue Märkte zu erschließen." Dr. Diess fügte hinzu: "Diese kleineelektrische Plattform ist ein großer Schritt in Richtung auf einenoch erschwinglichere Elektromobilität. SEAT wird das ersteElektrofahrzeug realisieren, das speziell für den urbanen Gebrauchentwickelt wurde."Die Elektrooffensive reicht über neue Modelle hinaus und umfasstzudem eine Mikromobilitätsstrategie, die das Unternehmen für denVolkswagen-Konzern führen wird, wie dies vom SEAT-Firmenchef auf demMobile World Congress angekündigt wurde. Das kürzlich vorgestellteMinimó-Konzeptfahrzeug, das bei dieser Strategie eine Rolle spielenwird, und der elektrische SEAT eXS-Kickscooter sind zwei Beispielefür urbane Mikromobilitätslösungen des Unternehmens.2018 war das beste Jahr in der Geschichte von SEAT2018 erzielte SEAT die besten Ergebnisse in seiner Geschichte. DerGewinn nach Steuern stieg auf 294 Millionen Euro an, das sind 4,6%mehr als im Vorjahr (281). Darüber hinaus konnte der Betriebsgewinneine Steigerung um 93,2% auf 223 Millionen Euro (2017: 116)verzeichnen. Der Umsatz betrug 9,991 Milliarden Euro und lag damit4,6% über dem Ergebnis von 2017 (9,552). Alle Beträge stellen neuehistorische Rekorde dar. In den vergangenen fünf Jahren ist derUmsatz von SEAT um 33% gewachsen.Darüber hinaus erreichten die Lieferungen das höchste Niveau inder fast sieben Jahrzehnte langen Existenz von SEAT. 517.600verkaufte Fahrzeuge (10,5% mehr als 2017) machten SEAT im letztenJahr zur Marke mit dem schnellsten Wachstum. Der Verkauf der ModelleAteca und Arona mit höherem Deckungsbeitrag trug wesentlich zurErtragsverbesserung bei SEAT bei. In seinem ersten Jahr alsunabhängige Marke war der CUPRA maßgeblich an der Steigerung desUnternehmensgewinns beteiligt, nachdem der Verkauf um 40% auf 14.400Fahrzeuge angestiegen war.Laut Luca de Meo "war 2018 das beste Jahr in der Geschichte vonSEAT. Zum ersten Mal haben wir gute Produkt in den relevanten undprofitabelsten Segmenten, was uns in den letzten drei Jahren zu einerder am schnellsten wachsenden Marke in Europa gemacht. hat. DieSUV-Offensive, die wir 2016 starteten, hat selbst unsereoptimistischsten Erwartungen übertroffen, und jeder dritte Wagen, derletztes Jahr verkauft wurde, kam aus diesem Segment. SEAT kann derZukunft jetzt direkt ins Auge sehen."Dank des soliden Fortschritts konnte SEAT seinInvestitionsprogramm beschleunigen. Allein 2018 stellte dasUnternehmen 1.223 Millionen Euro (27,1% mehr als 2017: 962) fürInvestitionen und F&E-Aufwendungen bereit, der größte Betrag inseiner Geschichte. Davon entfielen 656 Millionen Euro ausschließlichauf F&E, das sind 41,4% mehr als im Vorjahr (2017: 464).Holger Kintscher, Vice-President for Finance, IT and Organisation,betonte: "SEAT ist heute ein finanziell solides und nachhaltigesUnternehmen. Wir verfügen über ein umfassendes Kostensparprogramm unddie notwendigen Ressourcen, um den technologischen Wandel in derAutomobilindustrie zu meistern. Wir brauchen das, um auch in derZukunft profitabel zu bleiben."2018 exportierte SEAT 80% seiner Produktionsleistung undkonsolidierte sich damit als größter Industrieexporteur Spaniens, derfast 3% der gesamte Exportquote des Landes ausmacht. Für diekommenden Jahre besteht das Ziel darin, die Globalisierung desUnternehmens voranzutreiben. In diesem Sinne implementiert dasUnternehmen eine ehrgeizige Wachstumsstrategie in Nordafrika. Dortwird es das Fahrzeugmontageprojekt des Volkswagen-Konzerns inAlgerien leiten und mittelfristig seine Präsenz in dieser Regionweiter ausdehnen. Lateinamerika ist ein weiterer potenzieller Marktfür die Expansion der Marke. Für Chile ist für das zweite Halbjahr2019 die Aufnahme des Geschäftsbetriebs und für Kolumbien eineStärkung der Präsenz vorgesehen. In China ist SEAT Teil des JointVenture JAC Volkswagen. 