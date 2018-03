SEAT-Wintertest: Fünf Tests unter Extrembedingungen bei arktischer Kälte

Martorell, Spanien (ots/PRNewswire) -- 150 Techniker und Ingenieure, 60 Tests, 30.000 km und vier MonateArbeit unter Extrembedingungen zum Testen der Fahrzeugleistung- Jedes Jahr trotzen bis zu 90 Autos Schnee, Eis und Temperaturen biszu -35 Grad- Ziel der Tests ist es, die Funktion aller Systeme zu testen, bevorein Auto auf den Markt kommtWälder mit schneebedeckten Birken und Kiefern, Temperaturen bis zu35 Grad unter null und ein gefrorener See, der als Testbahn fungiert.An einem Ort in der Nähe des nördlichen Polarkreises bringenSEAT-Ingenieure bis zu 90 Autos ans Limit. Die im folgendenbeschriebenen Tests waren die bislang extremsten Wintertests, denender SEAT Ateca FR unterzogen wurde.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/645629/SEAT_Logo.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/655312/SEAT_ESC_system.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/655315/SEAT_rumble_strips.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/655314/SEAT_aspiration_test.jpg )Hier können Sie ein Video ansehen: https://youtu.be/4dPop1BFYTo- Stabilitätskontrolle: Dieser Test wird auf einer kreisförmigenBahn auf der gefrorenen Oberfläche eines 6 Quadratkilometer großenSees durchgeführt. Die Antriebsschlupfregelung des Fahrzeugs wird beiunterschiedlichen Stufen deaktiviert und für sportlicheres Fahrensogar komplett ausgeschaltet. Bricht das Fahrzeug aus, kontrolliertdas ESP die Räder und korrigiert die Fahrtrichtung des Fahrzeugs.- Bremstest: 200-Meter-Bahn mit zwei verschiedenenBodenbeschaffenheiten: hoher und niedriger Grip. Eine der Bahnen wirdauf 10 Grad angewärmt, damit sich auf dem Asphalt kein Eis bildet,während die andere auf -16 Grad gekühlt wird, um das Eis zu erhalten.Mithilfe dieses Tests kalibrieren die Ingenieure das ABS, einFahrsystem, das die Fahrzeugstabilität auch unter extremstenBedingungen kontrolliert.- Ansaugtest: Bei diesem Test soll überprüft werden, ob derLuftfilter blockiert, wenn der Fahrer in einer Schneewolke hintereinem anderen Fahrzeug fährt. Diese Situation wird simuliert, indemzwei Autos mit einer Geschwindigkeit von jeweils 80 km/hhintereinander fahren. Das erste Fahrzeug verursachtSchneeverwirbelungen und am zweiten Fahrzeug wird die Analysedurchgeführt. Nach 50 Kilometern wird überprüft, ob der Filter vollist, da in diesem Fall die Motorleistung nachlassen könnte.- Lärmanalyse: Der Fahrer und ein (in der Regel) mitfahrenderTechniker untersuchen, ob irgendwelche für die Passagiere störendenGeräusche auftreten und woher diese gegebenenfalls stammen. Durch dieKälte ziehen sich einige der ungefähr dreitausend Teile eines Autoszusammen, was zu derartigen Geräuschen führen kann, wenn die Teile inKontakt kommen. Um diese Geräusche zu analysieren, werden die Autosbei verschiedenen Geschwindigkeiten über verschiedene Oberflächengefahren. Eine der Varianten dieses Tests besteht darin, das Automehrere Male bei einer Geschwindigkeit zwischen 20 und 30 km/h übereine 30-Meter-Bahn mit Rüttelstreifen zu fahren.- 30.000 km Intensivbelastung: Dies ist die Distanz, die vonFahrzeugen beim Haltbarkeitstest auf realen, mit Schnee und Eisbedeckten Straßen zurückgelegt wird. Der Test ist Bestandteil einesglobalen Tests, der über 150.000 Kilometer bei unterschiedlichenBedingungen durchgeführt wird, und bei dem der Verschleiß analysiertwird, dem die Autos über die Jahre unterliegen.http://seat-mediacenter.comPressekontakt:Gemma SolàContent- & Plattform-ManagementTel.: +34-639-944-087gemma.sola@seat.esVanessa PetitContent-ErstellungTel. +34-680-153-938vanessa.petit@seat.esOriginal-Content von: SEAT, übermittelt durch news aktuell