SEAT Tarraco, das Auto das auf Radfahrer achtet

Der neue SUV verfügt über einen Assistenten, der die Anwesenheitvon Radfahrern erkennt, die an 8 % aller Verkehrsunfälle in Europabeteiligt sind- Das Fahrzeug macht den Fahrer mit einem akustischen und optischenWarnsignal auf sie aufmerksam oder bremst sogar automatisch ab- Bei 72 km/h beginnt das Fahrzeug, 20 Meter vor einer möglichenKollision mit einem Radfahrer - in gleicher Fahrtrichtung wie dasAuto - abzubremsenEin SEAT-Ingenieur und zwei seiner fahrradbegeisterten Freundezeigen uns im Verkehr, wie der neue Fahrassistent im SEAT Tarracofunktioniert und Radler schützt, da sie in 8 % der Verkehrsunfälle inEuropa verwickelt sind. So funktioniert es:- Ein Auto mit der Möglichkeit zum Erkennen eines Fahrrads: AmSteuer des SEAT Tarraco sitzt Esteban Alcántara, der für "ActiveSafety" (aktive Sicherheit) bei SEAT verantwortlich ist. Er trifftauf ein paar Radfahrer in der gleichen Fahrtrichtung. Als er näher ansie herankommt, "erkennt der an der Vorderseite montierte "El Radar"ihre Präsenz und löst gemäß dem Kurs und der Geschwindigkeit sowohldes Autos als auch der Fahrradfahrer eine Reihe von Maßnahmen zurVermeidung einer möglichen Kollision aus", sagt er.- Jede Sekunde zählt: Wenn der Assistent des SEAT Tarraco einedrohende Kollision innerhalb von 1,5 oder 2 Sekunden erkennt,aktiviert er eine akustische und optische Warnung. Wenn der Fahrernicht reagiert, beginnt das Fahrzeug automatisch innerhalb von 0,8bis 1 Sekunde eine Notbremsung, bevor der potenzielle Unfallstattfinden kann. Laut diesem Techniker bedeutet dies für eine echteFahrsituation Folgendes: "Bei einer Geschwindigkeit von 72 km/h,würde das Auto etwa 20 Meter vor einer möglichen Kollision zureagieren beginnen". fügt er hinzu.- 1.200 Entwicklungstests: So viele Studien mit 450unterschiedlichen Verkehrsszenarien durchläuft dieser Assistent. "DieSimulationen werden unter mehreren realen Fahrbedingungendurchgeführt. Es werden Strukturen verwendet, die die Eigenschaftender verschiedenen Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger oder Radfahrerreproduzieren, um zu testen, wie das Fahrzeug in jeder Situationreagiert", erklärt der Techniker.- Der Fahrer ist letztendlich verantwortlich: Alcántara erkenntan, dass Fahrassistenten eine große Hilfe am Steuer sind:"Active-Safety-Systeme spielen eine zunehmend wichtige Rolle beimSchutz von Verkehrsteilnehmern und können in einigen Fällen Unfällevermeiden bzw. ihre Folgen minimieren." Der Experte weist jedochdarauf hin, dass der Fahrzeugführer letztendlich der Verantwortlicheist. "Dieser Assistent ist kein Ersatz für die Pflicht des Fahrers,wachsam zu bleiben, Verkehrsregeln zu respektieren, Geschwindigkeitzu reduzieren und den Sicherheitsabstand einzuhalten, wenn er aneinem Fahrradfahrer vorbeifährt", sagt er. Gleichzeitig müssenRadfahrer auf der rechten Bahn fahren, einen Fahrradhelm in bebautenGebieten tragen und dürfen nicht in einer Gruppe fahren.- Sicherheit für alle: "Hier im SEAT F&E-Zentrum ist es unsäußerst wichtig, Fahrer wie auch alle anderen Straßenbenutzer sicherzu halten", sagt Esteban. Darüber hinaus betont Tony Gallardo,Unternehmens-Designer und Amateurradfahrer: "Mehr und mehr Leutefinden Gefallen an diesem Sport. Deshalb müssen wir uns weiterhindazu verpflichten, das korrekte Verhalten auf der Straße zu fördernund für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu sorgen", fügt erhinzu.