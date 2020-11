SEAT: Neues Ausbildungsprogramm lehrt Softwareentwicklung für Fließbandpersonal

Martorell, Spanien (ots/PRNewswire) - - Ein bahnbrechendes SEAT-Schulungsprogramm zielt darauf ab, 5 Fließbandarbeiter in 4 Monaten zu Software-Entwicklern zu machen- 13 Wochen intensives Training und 3 Wochen individuelle Projektarbeit, um ein SEAT:CODE Junior-Programmierer zu werden- Das Projekt zeigt, dass Arbeit und industrielle Erneuerung der Schlüssel zur Bewältigung der Herausforderungen des digitalen Zeitalters sind- Interne Talente sind aufgrund ihres Engagements und ihrer Kenntnis der Unternehmenskultur eine PrioritätFünf Arbeiter, vier Monate und ein Projekt, das beispielhaft für den arbeitsrechtlichen und industriellen Wandel steht, den wir in den kommenden Jahren erleben werden und bei dem interne Talente eine Schlüsselrolle spielen: vom Fließband bis hin zu den Codezeilen. Ein bahnbrechendes Programm, um diese Arbeiter in Software auszubilden und sie als Junior-Programmierer bei SEAT:CODE aufzunehmen. "Unser Ziel ist es, zu zeigen, dass wir in der Lage sind, Menschen, die sich derzeit in der Fabrik befinden, zu verändern, ihre Rolle, ihr Leben und ihre Zukunft durch Technologie zu verändern, so dass sie in einem anderen Szenario ihren Beitrag leisten können", erklärt Carlos Buenosvinos, Leiter von SEAT:CODE. Dies ist die Geschichte einer großen Herausforderung.Voraussetzung: Leidenschaft, die Zukunft zu gestalten. Um sich zu bewerben, mussten die Kandidaten Mitarbeiter von SEAT sein, ein Interesse am Programmieren und ein gewisses Maß an Englischkenntnissen haben. Danach begann ein gründliches Auswahlverfahren.Startschuss am 29. Juni. IT-Lehrkräfte werden die 5 Kandidaten in einem 16-wöchigen Intensivkurs in den erforderlichen Software-Kenntnissen ausbilden, sowohl im Front-End (Benutzeroberfläche) als auch im Back-End (Administrator-Modus).Endspurt am 13. Oktober. Sobald sie sich in SEAT:CODE eingelebt haben, stehen den 5 Kandidaten die letzten 3 Wochen des Trainings bevor. Nun müssen sie alleine, ohne jegliche Unterstützung, ein individuelles Abschlussprojekt angehen, um es einer Jury vorzustellen.Wir nähern uns dem Ziel. Für die Kandidaten gibt es nur noch sehr wenig zu wissen, ob sie erfolgreich waren und Teil des SEAT:CODE-Teams geworden sind. "Hier beginnt meine Zukunft", sagte der 25-jährige Kandidat Oscar Orellana González, "mit SEAT Anwendungen und Websites zu entwickeln."Die Bannerträger. Sie waren die ersten, werden aber nicht die letzten sein. "Das Wirkungspotenzial dieser neuen Rollen innerhalb des Unternehmens ist extrem hoch. Wenn wir uns dafür einsetzen, dass mehr Mitarbeiter diesen Prozess durchlaufen, wird dies einen großen Nutzen bringen, und wenn andere Unternehmen diese Gelegenheit nutzen, wird das Ergebnis ein stark wettbewerbsorientiertes Umfeld sein", schließt Carlos Buenosvinos, Leiter von SEAT:CODE.*GeeksHubs möchte IT-Fachleute positionieren, indem es das Modell der technischen Ausbildung und Begabung durch seine eigene Codierungsschule, die GeeksHubs-Akademie, und seine spezialisierte Abteilung für Tech-Rekrutierung wechselt.Video: https://www.youtube.com/watch?v=NYnyUPzUtiAFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1332246/From_the_production_line_to_a_line_of_code_01.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1332247/From_the_production_line_to_a_line_of_code_02.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1332248/From_the_production_line_to_a_line_of_code_03.jpg Pressekontakt:SEAT Communications: Gemma SolàContent&Platforms ManagementM/ +34 639 944 087gemma.sola@seat.es. Vanessa PetitContent GenerationM/ +34 680 153 938vanessa.petit@seat.esOriginal-Content von: SEAT, übermittelt durch news aktuell