SEAT: Fünf Fragen und Antworten zu Elektroautos

- Laut der europäischen Kommission muss bis 2030 der Verkauf vonemissionsfreien oder -armen Autos 40 % ausmachen- Reichweite und Batterieaufladung rufen die meisten Fragen hervor- SEAT wird zu Beginn des Jahres 2021 sechs neue elektrische undPlug-in-Hybrid-Modelle einführenMartorell, Spanien (ots/PRNewswire) - Das Elektroauto ist lautSEAT der zukünftige Star des Automobilsektors. SEATs neuesMobilitätssystem ruft Fragen bei zukünftigen Benutzern hervor, dieSEAT nachstehend beantwortet.1. Welche Arten von Elektroautos gibt es?Es gibt drei Arten. Erstens den dualen Motor-Hybrid, mit einemHauptverbrennungs- und einem Elektromotor, bei dem sich die Batterieauflädt, wenn das Fahrzeug die Geschwindigkeit verringert. Zweitensder Plug-in-Hybrid, bei dem die Batterie auch direkt wiederaufgeladenwerden kann, indem sie an eine externe Stromquelle angeschlossenwird. Schließlich das 100-prozentige Elektroauto mit ausschließlicheinem Elektromotor und einer Batterie, die an einer externenStromquelle wiederaufgeladen wird.2. Wo kann man sie aufladen?Aufladepunkte sind entweder öffentlich oder privat. Jeder Benutzerkann eine Ladestation in seiner persönlichen oder gemeinschaftlichenParkgarage installiert haben. Heute gibt es etwa 100.000Ladestationen in der EU und bis zum Jahr 2025 erwartet dieEuropäische Kommission, dass diese Zahl sich 20-fach erhöht.3. Was ist die durchschnittliche Reichweite?Die Batterien bieten eine Reichweite von 200 bis zu mehr als 400Kilometern. Mit dem SEAT el-Born wird die Reichweite ohne Aufladenbis zu 420 Kilometer betragen. "Wir bereiten derzeit einProduktportfolio vor, mit dem man die Reichweite nach der erwartetenNutzung des Fahrzeugs wählen kann", sagt Josep Bons, der Leiter derelektrischen und elektronischen Entwicklung bei SEAT.4. Erreicht ein Elektroauto null Emissionen?Sie gelten nach der Definition von Elektroautos als Fahrzeuge mitnull lokalen Emissionen. Darüber hinaus sind sie auch nachhaltigeraus der Sicht des globalen Lebenszyklus des Fahrzeugs, das zwischen17 % und 30 % weniger Emissionen im Vergleich zu einem Diesel- oderBenzinfahrzeug produziert.5. Ist es teurer als ein herkömmliches Auto?Elektrofahrzeuge werden zunehmend erschwinglicher. In der Tat sindSEAT und die Volkswagen Group bemüht, Elektroautos "für Millionen vonMenschen und nicht für Millionäre" herzustellen. TechnologischeVerbesserungen reduzieren den Preis für Elektromodelle.Beispielsweise haben sich die Kosten für die Batterien in den letztenzehn Jahren um 80 % reduziert.