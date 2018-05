SEAT: Eine Choreografie mit 2.000 Robotern

Martorell, Spanien (ots/PRNewswire) -- 2.000 Roboter in totalem Gleichklang und das 24 Stunden langohne Unterbrechung in der Metallwerkstatt in Martorell- Schweißen, Verschrauben, Beschichten von Teilen mit Klebstoffenoder Entdecken von Abweichungen bis zu 2 Zehnteln eines Millimeters- dies sind nur einige ihrer Funktionen- Manche sind sechs Meter hoch und können 700 kg heben- Sie arbeiten mit 1.700 Angestellten zusammen, um alle 68Sekunden eine Autokarosserie zu bauen(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/645629/SEAT_Logo.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/689408/robots_measuring_sensors.jpg(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/689409/six_metres_tall_Robots.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/689410/SEAT_Robots_Yellow.jpg )https://www.youtube.com/watch?v=0gR7_mXtzrMDer Bau eines SEAT hat viele Komponenten, auch eine komplizierteTanzroutine. Die Show beginnt um fünf Uhr morgens in derMetallblech-Werkstatt in Martorell, wenn 2.000 Roboter und 1.700Fabrikangestellte beginnen, jede Minute im Einklang eineAutokarosserie zu bauen. So wird die Industrie 4.0 Choreografieausgeführt:- 2.000 Roboterarme tanzen unaufhörlich: Tausende gelenkigemechanische Arme bewegen sich auf synchrone Weise hin und her, um biszu 2.300 Teile pro Tag zu verarbeiten. Sie arbeiten harmonisch undsind 24 Stunden ohne Unterbrechung in ständiger Bewegung. IhreFähigkeiten umfassen dass Zusammenschweißen verschiedenerKarosserieteile, den Zusammenbau von Autotüren und die Verifizierungder Karosserie-Geometrie mit Präzisionsgeräten.- Mechanische Tänzer mit unterschiedlichem Körperbau: DieseTanztruppe umfasst mehrere verschiedene Typen von mechanischenTänzern. Der kleinste Roboter ist gerade etwas über einen Meter groß,während die größten bis zu sechs Meter hoch sind. Manche sind orange,andere gelb. Sie sind mit Greifern und anderen Sensoren ausgestattet.Ihr gemeinsames Merkmal ist, dass sie leichtgewichtig und vielseitigeinsetzbar sind. Und sie können 700 kg heben und das mit festemGriff.- 720°-Pirouetten, um 16.000 Schweißpunkte zu bearbeiten: Diemeisten Roboter haben sechs Achsen, ein Merkmal, das es ihnenermöglicht, zahllose Kombinationen von Bewegungen auszuführen,einschließlich vertikal und horizontal auf Schienen sowie Drehungenvon bis zu 720°. Wenn sie zu tanzen beginnen, kann jeder Roboter biszu 16.000 Schweißpunkte pro Tag an den Karosserien zukünftiger Autosbearbeiten.- Die Orchesterdirigenten koordinieren die Bewegungen: Ein Teamvon 390 Personen überwacht die Bedürfnisse der Anlagen undgewährleistet den korrekten Betrieb der Roboter. Vom Kontrollraum ausüberwachen sie die Konditionen der Installierungen und dieKoordination mit den anderen Arbeitern in Echtzeit.- Präzision bis zu zwei Zehnteln eines Millimeters: Angeleitetdurch die choreografierte Routine der 4. industriellen Revolution,nehmen die Roboter ihren Kollegen aus Fleisch und Blut nicht nurrepetitive Arbeiten und schweres Heben ab, sie führen auch zunehmendkomplexere Funktionen aus. Sie bringen Teile von einem Ort zu einemanderen bei der Produktion. Sie schweißen, schrauben, beschichten mitKlebstoffen und messen potenzielle Abweichungen von bis zu zweiZehnteln eines Millimeters mit Messsensoren, bevor die Modelle zumAusstattungsband kommen.- Im Einklang mit den Fabrikangestellten: Um die Industrie 4.0Choreographie zu vervollständigen, arbeiten die tanzenden Roboter mitden Angestellten zusammen, aber die endgültigen Verifizierungenwerden immer von den Fabrikangestellten durchgeführt. Menschen undMaschinen können alle 68 Sekunden eine Autokarosserie zusammenbauen.http://seat-mediacenter.comPressekontakt:Gemma SolàContent&Platforms ManagementTel.: +34-639-944-087gemma.sola@seat.es . Vanessa PetitContent GenerationTel.: +34-680-153-938vanessa.petit@seat.esOriginal-Content von: SEAT, übermittelt durch news aktuell