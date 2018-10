Ein SEAT mit CNG-Antrieb fährt für 45 EUR von der Sagrada Familia zum Eiffelturm

Martorell, Spanien (ots/PRNewswire) -- Eine Experte auf dem Gebiet von CNG (komprimiertes Erdgas) nimmtdie Herausforderung an, die mehr 1000 km von Barcelona nach Parisin einem Fahrzeug mit CNG-Antrieb zurückzulegen, um denGasverbrauch und die Kosten auszuwerten.- Die Gesamtkosten für den Treibstoff betrugen 45 EUR und der Fahrermusste zweimal anhalten, um zu tanken.- Mit diesen nachhaltigen Fahrzeugen können Sie in europäischeInnenstädte wie die von Paris und Barcelona fahren, in denen esVerkehrsbeschränkungen aufgrund der hohen Schadstoffbelastungengibt.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/645629/SEAT_Logo.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/751722/SEAT_Paris.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/751716/SEAT_Sagrada_Familia.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/751719/SEAT_Eiffel_Tower.jpg )YouTube-Video:https://www.youtube.com/watch?v=wLAJzSw2IZU&feature=youtu.beWie hoch sind die Treibstoffkosten für eine Fahrt von Barcelonanach Paris? Antonio Calvo, Head of Sustainable Mobility bei SEAT,setzt sich ans Steuer eines SEAT Leon 1.5 TGI, um die mehr als 1.000km lange Strecke auf sich zu nehmen und auszurechnen, wie viel dieFahrt kostet. Die folgenden Aufzeichnungen geben die Einzelheiten derFahrt in einem mit Erdgas angetrieben Fahrzeug in die französischeHauptstadt wieder, in der dieser Woche die internationale Paris MotorShow eröffnet wird:- Ausgangspunkt ist die Sagrada Familia: Antonio Calvo fährt früham Morgen an den Stufen der von Antoni Gaudí erbauten Basilika miteinem vollen Tank Erdgas los. Nach nur wenigen Kilometern bei dieserHerausforderung bestätigt der Experte, dass "das Gefühl, mit einemsolchen Fahrzeug zu fahren, genau dasselbe wie mit einem Benzinerist. Man spürt keinen Unterschied bei der dynamischen Leistung undder Kraft."- Barcelona-Toulouse, für EUR15: Antonio Calvo überquert diefranzösische Grenze und hat eine Distanz von 400 km ohne Anhalten miteiner Durchschnittsgeschwindigkeit von 120 km/h zurückgelegt. Er hältdas erste Mal an, um aufzutanken, als er Toulouse verlässt. BeimTanken gibt er den Kommentar ab, dass "der Prozess sehr einfach ist,da man mit der Universaltülle an jeder Tankstelle tanken kann wiegewohnt." Bis zu diesem Punkt hat er 15 EUR ausgegeben und hat nochetwa 680 km vor sich, bis er das endgültige Ziel erreicht.- Nächster Halt, Limoges: Während er durch die französischeLandschaft fährt, weist der Experte darauf hin, dass "das Fahren miteinem Fahrzeug, das mit Erdgas angetrieben wird, die CO2-Emissionenim Vergleich zu einem Benziner um 25 % und Stickoxide im Vergleich zueinem Diesel um 75 % reduziert." Antonio erreicht Limoges, wo erwieder anhält, um zu tanken: "Ich habe jetzt 684 km zurückgelegt und25 EUR für 24 kg Gas ausgegeben", sagt er. Bei dieser Herausforderungmuss er die gesamte Strecke mit diesem alternativen Treibstofffahren. Das Fahrzeug fährt automatisch mit komprimiertem Erdgas,obwohl es auch noch über einen Benzintank verfügt, der sich nuranschaltet, wenn das komprimierte Erdgas verbraucht ist.- Die letzten 392 km zur Stadt der Lichter: Antonio beginnt dieletzte Etappe seiner Reise und, als er in der Stadt der Lichtankommt, wird er vielleicht Verkehrsbeschränkungen gegenüberstehen,die bei hoher Luftverschmutzung in Kraft treten. Mit einerEinwohnerzahl von mehr als zwei Millionen Menschen weiß der Experte,dass diese Stadt "den Fahrzeugen, die die meisten Schadstoffeverursachen, mehr und mehr Beschränkungen auferlegt. Aber da ichdieses CNG-Auto fahre, darf ich ohne Probleme in die Stadt fahren,selbst wenn es heute Verkehrsbeschränkungen aufgrund hoherSchadstoffbelastungen geben sollte. Mobilität mit Erdgasfahrzeugenwird von der EU aufgrund der niedrigen Emissionen alsumweltfreundlich betrachtet."- Herausforderung am Fuß des Eiffelturms erfolgreich beendet: BeiAnkunft auf dem Champs-Élysées bewertet der Head of SustainableMobility ein letztes Mahl seine Fahrt: "Ich habe 1.076 kmzurückgelegt und nur 45 EUR ausgegeben, was sich auf einendurchschnittlichen Gasverbrauch von 3,6 kg pro 100 km umrechnet. DieKostenersparnis ist sicherlich einer der vielen Vorteile von CNG.Wenn ich diesen Trip mit einem Benziner gemacht hätte, hätte er mich50 % mehr gekostet und noch mal 30 % mehr mit einem Diesel", fassteer zusammen. Dieser Experte versichert, dass komprimiertes Erdgaseinen zunehmenden Trend darstellt. Zurzeit fahren mehr als 1,3Millionen Fahrzeuge mit diesem Treibstoff auf europäischen Straßen,wobei sich der Hauptmarkt in Italien befindet.Antonio Calvos Herausforderung am Steuer eines mit CNG betriebenenAutos fällt mit der internationalen Paris Motor Show zusammen, aufder SEAT den neuen Arona TGI präsentieren wird, den ersten SUV derWelt, der mit diesem alternativen Treibstoff betrieben wird. Nebendem Leon, dem Ibiza und dem Mii wird das Unternehmen die umfassendstePalette von mit CNG angetriebenen Fahrzeugen präsentieren.SEAT ist das einzige Unternehmen, das Fahrzeuge in Spanienentwirft, entwickelt, herstellt und vermarktet. Das multinationaleUnternehmen ist ein Mitglied des Volkswagenkonzerns, hat seinenHauptsitz in Martorell (Barcelona), exportiert 80 % seiner Fahrzeugeund ist in mehr als 80 Ländern auf allen fünf Kontinenten vertreten.2017 machte SEAT einen Gewinn von 281 Millionen Euro nach Steuern,verkaufte fast 470.000 Fahrzeuge und erzielte einen Rekordumsatz vonmehr als 9,5 Milliarden Euro.Die SEAT Group beschäftigt mehr als 15.000 Angestellte und hatdrei Produktionszentren - Barcelona, El Prat de Llobregat undMartorell, wo sie die sehr erfolgreichen den Ibiza, den Arona und denLeon herstellt. Darüber hinaus produziert das Unternehmen den Atecaund den Toledo in der Tschechischen Republik, den Alhambra inPortugal und den Mii in Slowakien.Das multinationale Unternehmen verfügt über ein Technical Centre,das als Wissenszentrum fungiert und 1.000 Ingenieure zusammenbringt,die sich auf die Entwicklung von Innovationen für Spaniens größtenindustriellen Investor in die F&E konzentriert. Pressekontakt:Gemma SolàContent & Platforms ManagementT: +34-639-944-087gemma.sola@seat.es. Vanessa PetitContent GenerationT: +34-680-153-938vanessa.petit@seat.esOriginal-Content von: SEAT, übermittelt durch news aktuell