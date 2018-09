SEA20: Wärtsilä startet globale Initiative zur Neugestaltung des Schiffsverkehrs und der Hafenstädte

Hamburg (ots) - Stadtplaner, Start-up-Gründer und Umweltexpertenaus den Hafenstädten Rotterdam, New York, Singapur, Helsinki undHamburg haben gemeinsam Visionen für den Schiffsverkehr der Zukunfterarbeitet. Diese Ideen sind Teil der Initiative 'An OceanicAwakening', deren Ziel es ist, die weltweite Meeres- undEnergiewirtschaft in ein effizientes, ökologisch verträgliches unddigital vernetztes Ökosystem zu transformieren.Mangrove, Ecotone, Blue Belt - was zunächst recht abstrakt klingt,beinhaltet konkrete Maßnahmen für eine nachhaltigere,wirtschaftlichere und effizientere Schifffahrt. Auf der diesjährigenSMM, der Weltleitmesse der maritimen Wirtschaft in Hamburg, hat dasinternationale Unternehmen Wärtsilä ihr Vorhaben erstmals derÖffentlichkeit präsentiert und erklärt, wie den Herausforderungen derSchifffahrt und ihren negativen Auswirkungen für Häfen und Städtekünftig begegnet werden kann.SEA20 heißt Wärtsiläs visionäres Vorhaben! Rotterdam, Hamburg undHelsinki sind die ersten Städte, die die Idee der Förderung einernachhaltigen Meeresumwelt durch eine umfassende Zusammenarbeitunterstützen. Bis 2020 soll daraus ein globales Netzwerk werden, dasdie 20 strategisch wichtigsten Hafenstädte der Welt miteinanderverbindet. Auf der Pressekonferenz enthüllte Marco Ryan, CDO undleitender Vizepräsident der Wärtsilä Corporation, das ehrgeizige Zieldes Unternehmens.Häfen und Städte sind untrennbar miteinander verbunden - oftmalsnicht nur wirtschaftlich, sondern auch emotional, wie das HamburgerBeispiel zeigt. Der Hafen lockt nicht nur jährlich Tausende Touristenin die Hansestadt, er ist auch Europas drittgrößter Containerhafenund mit mehr als 156.000 anhängigen Arbeitsplätzen einer derwichtigsten Jobmotoren in Hamburg und Umgebung. Damit der Hafen einstarker Wirtschaftsfaktor der Hansestadt bleibt, ist es vonnöten, dieChancen der Digitalisierung zu nutzen, um den Schiffsverkehreffizienter, wirtschaftlicher und nachhaltiger zu machen.Dazu erarbeiteten insgesamt 18 Vordenker aus den fünf genanntenHafenstädten gemeinsam drei Visionen, die zeigen, wie das Verhältniszwischen Stadt und Meer überdacht und wie Probleme, die durch zuschnelles Wachstum der Städte entstehen, auf dem Meer gelöst werdenkönnen.1. Mangrove: Das neue Wahrzeichen von Hafenstädten befindet sichvor ihren Küsten und ist sowohl autark als auch vollständig miterneuerbarer Energie versorgt. Es bietet neue Grünflächen fürBesucher und Bewohner der Stadt und ist über kleine Schiffe undunterirdische Tunnel mit dem Festland verbunden.2. Ecotone: Hafengebiete der SEA20-Städte bauen so genannteInnovationszentren. Nach einer ersten Pilotphase, in denen dieBewohner dieser "Wohn-Labore" mit dem Meer leben und dessenBedeutung stärker wahrnehmen, soll im Hafen oder anderswo mitder tatsächlichen Realisierung begonnen werden.3. Blue Belt: Häfen befinden sich künftig abseits des Ufers. DieStadtküste wird radikal erneuert, sodass Baden möglich ist undneuer Raum für die Wohn- und Geschäftsentwicklung im Zentrumdes urbanen Umfelds entstehen können. Wenn sich Häfen vom Uferentfernen, können Küstengebiete für völlig neue Zwecke genutztwerden, was dem Stadtleben eine neue und innovative Dimensionverleiht.Diese Visionen sind Ergebnis einer branchenunabhängigenZusammenarbeit über Landesgrenzen hinaus. Für Wärtsilä ist dies,neben einer aktiven Förderung und Nutzung neuer Technologien, eineder Grundvoraussetzungen, um ein vollständig integriertes undintelligentes Ökosystem zu etablieren und neue Geschäftsmodelle zumNutzen aller zu schaffen. Aus Sicht des Unternehmens gehen diejüngsten Schritte zwar in die richtige Richtung, doch für dieGeschwindigkeit und Richtung von Entwicklungen dieser Art ist nur dieIndustrie selbst verantwortlich."Wir können es uns einfach nicht leisten, auf die Entwicklung derMeeres- und Energiewirtschaft in ihrem eigenen Tempo zu warten",sagte Wärtsiläs Präsident und CEO Jaakko Eskola. "Die Forderungennach mehr Effizienz, Nachhaltigkeit und Konnektivität sind zu laut,um ignoriert zu werden. Eine rasante Beschleunigung, die der gesamtenBranche und der Gesellschaft als Ganzes zugutekommt, ist dringenderforderlich. 'An Oceanic Awakening' ist unser Weckruf an alle, dieZukunft von Schifffahrt und Energie jetzt zu gestalten."Einführungsfilm für 'An Oceanic Awakening':https://youtu.be/gS-SyFEoHF8Lassen Sie sich inspirieren! Beteiligen Sie sich an 'An OceanicAwakening' und schließen Sie sich dem SEA20 Forum an: www.sea20.orgBildmaterial Die drei Visionen finden Sie anschaulich illustriertunter folgendem Link: https://wfm.fischerappelt.de/_GueLbDrzukTTTRBU zu "Ecotone": Am Hafen gelegene "Wohn-Labore" in jederSEA20-Stadt. 