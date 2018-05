SDax setzt Rekordlauf fort - 'Kombination verschiedener Erfolgsgeschichten'

Weitere Suchergebnisse zu "VTG":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Nebenwerte bleiben bei Anlegern gefragt: Der SDax hat am Dienstag seine Rekordjagd fortgesetzt und bei gut 12 673 Punkten einen Höchststand erreicht.



Am frühen Nachmittag stand bei dem Nebenwerte-Index noch ein Plus von 0,48 auf 12 671,20 Punkte zu Buche.

Der SDax mit seinen vielen Erfolgsgeschichten stehe oftmals zu Unrecht im Schatten des deutschen Leitindex Dax , des MDax und des TecDax , sagte Thilo Müller, Geschäftsführer der Beratungsgesellschaft MB Fund Advisory.

Vertreten seien dabei sowohl typische Mittelständler wie der Autovermieter Sixt oder der Leasingspezialist Grenke als auch Unternehmen wie der Schienenlogistiker VTG , die durch Übernahmen wüchsen und beständig gute Zahlen präsentierten.