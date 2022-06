SDax: Analyse – gibt es für die Adler Group wieder Hoffnung?

Weitere Suchergebnisse zu "Adler Group":

Finanztrends Video zu Adler Group



mehr >

Nach dem Einbruch am Dienstag blieb der SDax auch am Mittwoch unter Druck: Am Nachmittag verzeichnete der Index, der auch als dritte deutsche Börsenliga bekannt ist, ein schmales Minus von 0,28 Prozent (Stand: 08.06.2022, 15:30 Uhr). Bevor wir uns die wohl interessanteste SDax-Aktie des Tages anschauen, für Sie zunächst ein Überblick zu den heutigen Tops und Flops: Die größten SDax-Gewinner… Hier weiterlesen