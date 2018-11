SDS Software Daten Service verstärkt Führungsmannschaft mit Erste Bank Top-Manager - BILD

Wien (ots) - Als Marktführer bei Lösungen für Financial Market Operations in derDACH-Region, verstärkt sich das österreichische Tochterunternehmen von T-SystemsInternational mit hochkarätiger BesetzungSDS (Software Daten Service) ist ein in Europa führender Anbieter von digitalenLösungen im Bereich Financial Market Operations, Regulatory Reporting undCompliance für die internationale Finanzdienstleistungsbranche. Um daskontinuierliche und auf dem Unternehmenscredo "Setting Digital Standards"basierende Unternehmenswachstum weiter auszubauen, verstärkt sich SDS abNovember 2018 mit Niv Graf als Bereichsleiter Service Delivery ManagementInternational. Niv Graf verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in derSteuerung von Projekten innerhalb und außerhalb des Banken- und IT-Umfelds.Zuletzt war er in der Erste Group in verschiedenen Führungspositionen alsAbteilungsleiter tätig. In seiner neuen Funktion wird er sowohl für dasProduktmanagement, als auch für das Release- und Project Managementverantwortlich zeichnen. "Wir freuen uns sehr, dass wir Niv Graf für SDSgewinnen konnten. Sein Fokus wird auf der Stärkung der Innovationskraft,Adaption und dem Ausbau des SDS Portfolios sowie auf dem stetigen Ausbau unsereranerkannt hohen Servicequalität liegen." ergänzt Ernst Kendlbacher, SDS ManagingDirector. [www.sds.at] (http://www.sds.at/)Rückfragehinweis:Software Daten Service GmbHHerbert ReinischRennweg 97-99, A-1030 Vienna / AustriaMail: herbert.reinisch@sds.atMobil: +43 676 882415188Original-Content von: Software Daten Service GmbH, übermittelt durch news aktuell