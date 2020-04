SDL PLC: Damit hat das Unternehmen nicht gerechnet

Der Kurs der Aktie SDL PLC steht am 05.04.2020, 02:00 Uhr an der heimatlichen Börse London bei 376.33 GBP. Der Titel wird der Branche "Anwendungssoftware" zugerechnet.

Unsere Analysten haben SDL PLC nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über SDL PLC wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält SDL PLC auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die SDL PLC-Aktie sind 3 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 775 GBP. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (379 GBP) ausgehend um 104,49 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält SDL PLC von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die SDL PLC-Aktie ein Durchschnitt von 530,52 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 379 GBP (-28,56 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (528,68 GBP) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-28,31 Prozent), somit erhält die SDL PLC-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. SDL PLC erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.