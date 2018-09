Mailand (ots/PRNewswire) -Vom 26. bis 28. November findet ein einzigartiger Kurs fürFührungskräfte statt, der darauf abzielt, Beschaffungs- undVerkaufsleitern dabei zu helfen, die wichtigsten Preispunkte undEinsatzregeln zu bestimmen. Das Programm bietet analytische undpraktische Einblicke in das volle Potenzial von Beschaffungsauktionenund Marktdesign sowohl für Käufer als auch für Verkäufer.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/746729/Prof_Marco_Ottaviani.jpg )Die Teilnehmer werden die Auswirkungen verschiedener Arten vonAuktionsentwürfen analysieren, von Pay-per-Click-Auktionen fürOnline-Werbung bis hin zu Ausschreibungen zum Aufbau vonInfrastrukturen und Verträgen für hochwertige Dienstleistungen. DerKurs richtet sich an Fachleute, die auf zwei Seiten derBeschaffungsmärkte sitzen: Einkaufsfachleute, die denBeschaffungsprozess auf der Nachfrageseite verwalten, und Verkäufer,die Käufer aus der Wirtschaft und dem staatlichen Bereich beliefern.Laut Marco Ottaviani, dem Direktor des Programms, einemordentlichen Professor für Volkswirtschaftslehre und Dekan fürForschung an der Bocconi-Universität, wird der Kurs den Teilnehmerndie datengesteuerten Tools zur Analyse der Wettbewerbsfaktoren an dieHand geben, die für erfolgreiche Transaktionen ausschlaggebend sind.Durch Rollenspiele und Simulationen lernen die Teilnehmer effektiv,sich in die Denkweise der anderen Seite des Marktes einzufühlen.Einkaufsfachleute werden üben, wie sie ihre Plattform für dieBeschaffung von wichtigen Komponenten verfeinern können, indem sievorhersagen, wie Beteiligungen und Angebote von Lieferanten aufAnpassungen im Design und bei den Einsatzregeln reagieren werden.Die Verkäufer werden lernen, wie man das beste Geschäft bekommt,indem sie auf unterschiedliche Beschaffungsregeln reagieren und imVoraus die Strategien der Bieter erraten, mit denen sie konkurrieren.Die Schule ist der Ansicht, dass der Kurs für jene Fachleutebesonders vorteilhaft ist, die in den folgenden Branchen tätig sind:Öl und Gas, Energie, Bauwesen, Automobil, Pharmazie sowie Regierungund Kommunalwesen. Der Kurs wird für leitendeBeschaffungsbeauftragte, leitende Einkäufer, Chief Sales Officers,Handelsvertreter sowie EPC-Vertragsmanager empfohlen.Über SDA BocconiDie SDA Bocconi School of Management ist seit über 40 Jahren eineführende Institution in der Managementausbildung. Die Aufgabe derSchule ist es, Einzelpersonen, Unternehmen und Institutionen zuhelfen, sich durch die Förderung von Führungskultur, Wissen undInnovation weiterzuentwickeln. SDA Bocconi gehört zu den führendenWirtschaftsschulen in Europa und ist eine der wenigen Schulen, dieeine dreifache Akkreditierung erhalten haben - EQUIS, AMBA und AACS.Weitere Informationen finden Siehier:http://www.sdabocconi.it/auctionVideo Präsentation: https://mma.prnewswire.com/media/747378/LINKEDIN_intro_Prof_Ottaviani_.mp4Erica PizzelliTel. +39-02-5836-6825Erica.pizzelli@sdabocconi.itOriginal-Content von: SDA Bocconi School of Management, übermittelt durch news aktuell