SDAX | zooplus AG mit starkem Umsatzwachstum und profitabel – und bis 2025 Umsatzverdopplung angestrebt

Die zooplus AG (ISIN: DE0005111702), Europas führender Internethändler für Heimtierprodukte, meldet für 2020 Rekordzahlen mit einem starken Wachstum aller relevanten Umsatz- und Ergebniskennzahlen.

Das Unternehmen schloss das Geschäftsjahr mit einem Umsatz von 1.802 Mio. EUR ab, was einer Umsatzwachstumsrate von 18% entspricht (2019: 1.524 Mio. EUR). Dabei wurde eine Rohmarge von 30,4% erreicht (2019: 29,0%).

Und zufrieden Dr. Cornelius Patt, CEO von zooplus: „Wir haben unsere Plattform mit dem Fokus auf unsere Kunden und ihre geliebten Haustiere aufgebaut. Kundenorientiert zu sein ist essenziell für die Zufriedenheit unserer Kunden und für die Gewinnung neuer Kunden – im Gegenzug sind unsere Kunden außergewöhnlich loyal und erhöhen ihre Ausgaben bei zooplus von Jahr zu Jahr. Dies ist eine hervorragende Grundlage für weitere Investitionen, um ein qualitätsorientiertes, zweistelliges Kundenwachstum zu erzielen und weitere Marktanteile in einem hochattraktiven und stark wachsenden Markt zu gewinnen.“

Umsatzplus – EBITDA steigt

Im Jahr 2020 verzeichnete zooplus in allen Ländermärkten ein zweistelliges Umsatzwachstum. Die Umsatzerlöse stiegen insgesamt auf 1.802 Mio EUR. Im vierten Quartal wuchs der Umsatz um 20% auf 503 Mio EUR (Q4 2019: 419 Mio EUR), was einer auf das Gesamtjahr hochgerechneten Run-Rate von mehr als 2 Mrd EUR entspricht. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor war die steigende Anzahl aktiver wiederkehrender Kunden, die um 16% auf mehr als 5 Millionen zunahm.

Zusätzlich zur dynamischen Umsatzentwicklung konnte zooplus die Rohmarge auf 30,4% ausbauen (2019: 29,0%). Dazu trug maßgeblich der Umsatzanstieg der zooplus-Eigenmarken von 34% gegenüber dem Vorjahr bei. Auf das Eigenmarkengeschäft entfiel 16% des Gesamtumsatzes. Das EBITDA des Geschäftsjahres stieg um 51,5 Mio EUR auf 63,3 Mio.EUR, was einer EBITDA-Marge von 3,5% entspricht (2019: 0,8%). Der Anstieg resultierte aus einem geringeren Umfang von absatzbezogenen Werbemaßnahmen und einem fokussierten Ansatz bei der Online-Akquisition von Neukunden.

Und dazu Andreas Maueröder, CFO von zooplus: „Das Jahr 2020 hat gezeigt, dass wir in der Lage sind, ein zweistelliges Umsatzwachstum zu erzielen und gleichzeitig unsere Profitabilität und Kosteneffizienz zu verbessern. Wir sind sehr gut positioniert, um in den kommenden Jahren unser hohes Wachstum zu finanzieren und in die Neukundengewinnung, die Kundenbindung und den Umsatz pro Kunde zu investieren. Gleichzeitig steigt die langfristige Profitabilität unserer Umsatzerlöse.“

Stammkunden sind wesentliche Treiber plus eigenmarkengeschäft führen zu Prognose für 2021 un dPlanung bis 2025

Für das Jahr 2021 erwartet zooplus, seine marktführende Position in Europa zu behaupten und die umsatzbezogene Wiederkaufrate auf dem Niveau vom Jahresende 2020 zu halten. Den Umsatz- und EBITDA-Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen im Rahmen des Capital Markets Day im November 2020 kommuniziert: Danach soll der Umsatz im Bereich von 2,04 Mrd EUR bis 2,14 Mrd EUR. Und das EBITDA in der Bandbreite von 40 Mio EUR bis 80 Mio EUR liegen. Aus heutiger Sicht und auf Basis der aktuellen Geschäftsentwicklung geht der Vorstand derzeit davon aus, dass der Umsatz 2021 im mittleren bis oberen Bereich der Umsatzprognose liegen wird.

Mittel- und langfristiger Ausblick

Angesichts des attraktiven Marktumfelds, der steigenden Anzahl und der zunehmenden Humanisierung von Haustieren, der Premiumisierung sowie der anhaltenden Verlagerung hin zum Online-Handel, plant zooplus, seinen Marktanteil in der schnell wachsenden Kategorie „Heimtierbedarf“ weiter auszubauen. Im Jahr 2025 erwartet zooplus einen Umsatz von 3,4 Mrd EUR bis 3,8 Mrd EUR und damit einen Marktanteil von 9% bis 10% am Gesamtmarkt für Heimtierbedarf in Europa (online und offline).

Gleichzeitig strebt zooplus für 2025 eine EBITDA-Marge von mindestens 4% an. Darüber hinaus soll der margenstarke Umsatz mit Eigenmarken sowie Haustierpflege- & Zubehörprodukten auf einen Wert von mindestens 1,2 Mrd EUR im Jahr 2025 gesteigert werden (2020: 0,5 Mrd.EUR). Sobald sich das Wachstum des Unternehmens auf Höhe des Wachstums der Heimtierkategorie normalisiert hat, strebt zooplus entsprechend eine Zielmarge für das EBITDA von mindestens 6% an. „Der Konzern ist davon überzeugt, über das gesamte Jahrzehnt hinweg schneller als der Markt zu wachsen.“ (CN 25.03.2021, zooplus)



Optimismus

So Dr. Cornelius Patt, CEO von zooplus: „Wir sind hervorragend positioniert, um stärker als der Gesamtmarkt zu wachsen und durch unseren Fokus auf den Online-Bereich, den am schnellsten wachsenden Absatzkanal in unserer Kategorie, Marktanteile zu gewinnen. Unseren Kunden bieten wir eine überragende Auswahl und Komfort, während wir unseren Lieferanten Zugang zu leidenschaftlichen Tierhaltern und eine europaweite Reichweite bieten. Unsere Erfolgsformel stellt die Kundenbindung in den Vordergrund, um künftige wiederkehrende Umsätze zu generieren und so unsere langfristige Profitabilität zu verbessern. Wir werden unsere Strategie weiter umsetzen und sind sehr zuversichtlich, unsere erstmals kommunizierten Ziele für 2025 und darüber hinaus zu erreichen.“

Aktuell (25.03.2021 / 08:00 Uhr) notieren die Aktien der zooplus AG im Frankfurter-Handel im kräftigen Plus mit +14,40 EUR (+7,36 %) bei 210,00 EUR.



