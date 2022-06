SDAX weiter im Seitwärtsmodus - SGL Carbon-Aktie setzt Rallye fort!

Finanztrends Video zu Rallye



Nach einer kräftigen Erholung hat die Kraft die Bullen an den Märkten zuletzt wieder nachgelassen. Einmal mehr sind es Zinssorgen, die die Marktteilnehmer verunsichern. Australien hat den Leitzins um 50 Basispunkte angehoben und damit höher als die erwarteten 25 Basispunkte. Das schürt auch andernorts die Sorgen vor weiter steigenden Zinsen. EZB-Sitzung am Donnerstag - wie geht es weiter? In dieser… Hier weiterlesen