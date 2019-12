SDAX | Zooplus: Braut sich da noch mehr zusammen?

Man macht mehr Umsatz, erkauft diesen zu Lasten der Gewinne und hofft auf die Geduld der Aktionäre, die langsam schwindet und JETZT KOMMT DAZU NOCH EIN ANGRIFF. Die Polar Capital LLP startet oder - wer weiss - mit 1,07 Aktien der Gesellschaft, die leerverkauft wurden, gemeldet beim Bundesanzeiger . Von Null auf ... an einem Tag. Hier wittert man Schwäche, hier wittert man Geld. Geld, das nur verdient werden kann, wenn die Aktie weiter fällt. Und sie sollte kräftig fallen, damit sich das Geschäft lohnt - und was passiert: Gestern ging es schon mal 3,12% runter im Frankfurter Handel, rund 2,80 EUR Profit je Aktie, mindestens, ergibt bei 1,07 % (ca. 76.000 Aktien) rund 220.000,00 EUR. Nicht schlecht für einen Tag. Aber bestimmt nicht das Zielergebnis. {loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Und es gibt ja noch Kandidaten, die länger dabei sind

Weitere 3,95% des Aktienkapitals werden schon länger Short gehalten von verschiedenen Gesellschaften- bisher schon mit guten Gewinnen, aber offensichtlich wollen auch diese Firmen mehr, könnten schwierige Zeiten für die Aktie werden. Letztendlich hilft nur Fundamentales und hier insbesondere neben mehr Umsatz das Erreichen des Break Even, je eher desto besser. Und wir reden nur von Positionen über der Meldegrenze, die bei 0,50 % des Aktienkapitals einer Gesellschaft beginnt.

Der Umsatz wuchs um 130 Mio. EUR bzw. 13% gegenüber dem Vorjahr (wechselkursbereinigt: 13%) in den ersten Neun Monaten 2019. Dabei stieg die Umsatzwachstumsrate über die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2019 leicht an und erreichte im dritten Quartal 2019 14%. Zur Umsatzsteigerung beigetragen hat der weitere Ausbau des Eigenmarkengeschäfts mit Futter und Streu, welches mit einem Umsatzplus von 29% in den ersten neun Monaten 2019 eine überproportional starke Entwicklung verzeichnete. Schön ist das Wachstum beid en Eigenmarken, die bekanntlich i.d.R. die höchste Marge ausweisen. Das hilft dem Unternehmen weiterhin in Umsatzwachstum und neue MARKTANTEILE zu investieren. die Kasse wird erst richtig klingeln - und dann nicht nur mit der bereits jetzt ansehnlichen Bruttomarge, sondern auch "nach Steuern". folglich sinken die Logistikkosten (Größenvorteile) und es steigen die Werbeaufwendungen weiter:

"Die Verbesserungen in der Rohmarge sowie Effizienzgewinne innerhalb der Kostenstruktur wurden erneut in das Unternehmen reinvestiert. Im Fokus steht weiterhin der nachhaltige Ausbau des Geschäfts und der führenden Marktposition in Europa. Vor diesem Hintergrund nahmen die Aufwendungen für Marketing und für die Neukundenakquisition in % des Umsatzes um 1,4 Prozentpunkte auf 3,3% in den ersten neun Monaten 2019 zu."

Der CEO fasst es zusammen bei Vorlage der Q3-Zahlen

Dr. Cornelius Patt, Vorstandsvorsitzender der zooplus AG: "Wir haben in den ersten neun Monaten gute Fortschritte in der weiteren Stabilisierung unserer Rohmarge gemacht und diese gegenüber dem Vorjahr sogar leicht verbessert. Dank weiterer Optimierungen innerhalb unseres paneuropäischen Logistiknetzwerks und einer Steigerung des Wertes pro versendetem Paket konnten wir gleichzeitig unsere Logistikkosten erneut signifikant reduzieren. Diese Effizienzgewinne reinvestieren wir gezielt in den nachhaltigen Ausbau des Geschäfts mit klarem Fokus auf Wachstum und Kundenbindung. Wir sehen eine starke Dynamik in der Neukundenakquise mit einem Wachstum von 25% gegenüber dem Vorjahr. Deutliches Potenzial besteht jedoch noch in der Steigerung der Wiederkaufrate neuer Kunden, was ein klarer Fokus unseres Direktmarketingansatzes und unseres gesamten Produktversprechens gegenüber dem Kunden ist." Aber Aktionäre sind fordernd un dje weiter der Kurs verfällt, desto fordernder! Daran muss auch ein CEO denken.

Prognose

Vor dem Hintergrund der erwarteten weiteren Geschäftsentwicklung im Jahresverlauf 2019 bestätigt der Vorstand der zooplus AG die für das Geschäftsjahr 2019 aufgestellte Prognose eines Wachstums der Umsatzerlöse um 14% bis 18% sowie eines Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im Bereich zwischen 10 Mio. EUR und 30 Mio. EUR.

zooplus?

zooplus wurde 1999 gegründet und ist heute gemessen an Umsatzerlösen Europas führender Internethändler für Heimtierbedarf. Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 2018 insgesamt 1.342 Mio. EUR. Das Geschäftsmodell wurde bislang bereits in 30 Ländern Europas erfolgreich eingeführt. zooplus vertreibt Produkte für alle wichtigen Heimtiergattungen. Zum Produktangebot zählen insbesondere Tierfutter (Trocken- und Nassfutter und Futterbeigaben) sowie Zubehör wie Kratzbäume, Hundekörbe oder Spielzeug in allen Preiskategorien. Neben einer Auswahl von über 8.000 Produkten profitieren zooplus-Kunden zudem von einer Vielzahl interaktiver Content- und Community-Angebote. Der Heimtierbedarfmarkt stellt ein wichtiges Marktsegment innerhalb der europäischen Handelslndschaft dar. Die Umsätze mit Heimtierfutter und Zubehör innerhalb der Europäischen Union belaufen sich auf rund 26 Mrd. EUR. Für Europa wird auch weiterhin starkes Wachstum im Bereich E-Commerce erwartet. zooplus rechnet daher mit einer Fortsetzung der dynamischen Entwicklung.

Aktuell (05.12.2019 / 08:00 Uhr) notieren die Aktien der zooplus AG im Tradegate-Handel mit einem Minus von -0,60 EUR (-0,69%) bei 86,10 EUR.



