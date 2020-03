SDAX | WashTec: Der Gewinn soll in 2020 wieder steigen - 2019 Umsatz gehalten, weniger verdient

18.03.2020 - Die WashTec Gruppe (ISIN: DE0007507501) - der "führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche weltweit" - musste in 2019 mehrfach die Guidance nach unten anpassen, sah sich gezwungen Effizienzprogramme aufzulegen, trennte sich von Mitarbeitern, alles um die aus dem Ruder laufenden Kosten wieder einzudämmen. Man scheint dabei einigermaßen erfolgreich gewesen zu sein, aber es liegt noch ein Weg vor dem Unternehmen. Dass Q4 das Beste der Unternehmensgeschichte beim Umsatz war, lässt aufhorchen - auch wenn weniger Umsatz als Anfang 2019 erhofft wurde, erreicht worden ist.

Der Umsatz im Gesamtjahr lag bei 436,5 Mio. EUR(Vorjahr: 435,4 Mio. EUR). Dies entspricht einem Umsatzanstieg von 1,1 Mio. EUR bzw. einem Wachstum von 0,2 % im Gesamtjahr - man könnte auch sagen, der Umsatz stagnierte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei 36,3 Mio. EUR(Vorjahr: 51,5) bzw. bereinigt um die Effekte aus dem Performance Programm bei 38,2 Mio. EUR. Dies entspricht einer EBIT-Rendite von 8,3 % (Vorjahr: 11,8 %) bzw. einer bereinigten EBIT-Rendite von 8,8 %.

Umlenken wohl noch rechtzeitig veranlasst

„Vor dem Hintergrund des Geschäftsverlaufs in 2019, haben wir im vergangenen Jahr die richtigen Weichen gestellt. Wir arbeiten an der Steigerung der Profitabilität. Insbesondere haben wir ein Performance Programm aufgesetzt, welches im 2. Halbjahr bereits erste Erfolge zeigte und das aus drei Komponenten besteht. Dabei ging es um kurzfristige Sachkosteneinsparungen im Jahr 2019, außerdem arbeiten wir bis Ende 2020 an der Anpassung unserer Personalstruktur. Und schließlich haben wir ein Operational Excellence Programm aufgesetzt, das auf die Verschlankung von Prozessen und Kostenreduktion in allen Unternehmensbereichen abzielt. Dieses Programm wird uns langfristig begleiten", so Dr. Ralf Koeppe, Vorstandsvorsitzender der WashTec AG.



"Für das Gesamtjahr strebt WashTec für die Gruppe eine stabile Umsatzentwicklung bei einem leichten Anstieg des EBIT an. Im Free Cashflow erwartet die Gesellschaft eine deutliche Steigerung. Die Auswirkungen auf die Prognose durch die Coronaviruskrise werden letztlich von verschiedenen Faktoren bestimmt. Derzeit ist nicht abzusehen, über welchen Zeitraum, in welchen Unternehmensbereichen und in welchem Maße es zu negativen Effekten kommen wird und inwieweit diese durch gegenläufige positive Effekte ausgeglichen werden können. WashTec arbeitet an der Steigerung der Profitabilität um mittelfristig wieder auf eine zweistellige EBIT-Rendite zu kommen."

Natürlich auch hier gilt - unter Vorbehalt. Man hätte vor einigen Wochen es nicht für möglich gehalten, wie starkt die Pandemie das gesamte Wirtschaftsleben beeinflussen wird. Die Ungewissheit und fehlende Planbarkeit macht jede Bewertung oder Einschätzung von Plänen nahezu für den kurzen Zeitraum unmöglich. Mittel- und langfristig sieht WashTec nicht so schlecht aus, sofern man die weiteren Schritte zur Effiziensteigerung implementieren kann.

Aktuell (18.03.2020 / 08.10 Uhr) notieren die Aktien der Washtec AG im Tradegate-Handel mit einem Minus von -1,20 EUR (-3,52 %) bei 32,85 EUR.



Chart: WashTec AG | Powered by GOYAX.de

