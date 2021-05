SDAX | Wacker Neuson kommt in Schwung – insbesondere beim Gewinn.

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Neuson":

Die Wacker Neuson Group (ISIN: DE000WACK012), ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen, erreichte im ersten Quartal einen Umsatz von 434,0 Mio EUR, ein Plus von 5,6 %im Vergleich zum Vorjahr (Q1/20: 410,8 Mio).

Und noch wichtiger ist neben dem wechselkursbereinigten Umsatzplus von 7,4 % die steigende Marge: EBIT stieg um 50,9 % auf 43,6 Mio EUR (Q1/20: 28,9 Mio EUR). Die EBIT-Marge erreichte 10,0 % (Q1/20: 7,0 %).

„Das erste Quartal war für uns ein äußerst gelungener Jahresauftakt. Wir sind zurück im Wachstumsmodus – und das bei deutlich gesteigerter Profitabilität“, so Kurt Helletzgruber, CEO und CFO der Wacker Neuson Group. „Mit dem erfreulichen Ergebnis der ersten drei Monate haben wir eine hervorragende Basis, um unsere Jahresziele zu erreichen. Dazu entwickelt sich die Nachfrage nach unseren Produkten weiterhin dynamisch.“

Mehr Aufträge – Lieferketten kritischer Punkt

Der Konzern verzeichnete im ersten Quartal eine dynamische Entwicklung im Auftragseingang, die sich auch zu Beginn des zweiten Quartals fortsetzte. Allerdings bestehen weiterhin signifikante Unsicherheiten im makroökonomischen Umfeld sowie im Bereich der globalen Lieferketten. „Die Lieferketten bleiben derzeit unsere größte Sorge. Die Nachfrage aus dem Markt ist hoch und Sonderthemen wie Beschränkungen durch die Pandemie oder die Blockade des Suezkanals führen immer wieder zu Engpässen. Wir müssen unsere Produktion derzeit äußerst flexibel fahren, um keine Produktionsslot zu verlieren“, ergänzt Helletzgruber. Dazu sieht sich der Konzern gestiegenen Preisen für Rohstoffe, Komponenten und Transporte ausgesetzt.

Unter Berücksichtigung der derzeit vorherrschenden Rahmenbedingungen sowie der sich für die Wacker Neuson Group ergebenden Chancen und Risiken bleibt die Prognose des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 unverändert.

Prognose steht und ist bestätigt

Und so rechnet der Vorstand weiterhin im Jahr 2021 mit Wachstum sowohl in allen drei Berichtsregionen, als auch in den drei Geschäftsbereichen Baugeräte, Kompaktmaschinen und Dienstleistungen. Der Umsatz wird in der Spanne von 1.700 und 1.800 Mio EUR(2020: 1.615,5 Mio EUR), die EBIT-Marge zwischen 8,0 und 9,5 %erwartet (2020: 4,7 %).

Ab Mitte des Jahres mit neuem CEO

Mit Wirkung zum 1. Juni 2021 wird Herr Dr. Tragl neuer Vorstandsvorsitzender und CEO der Wacker Neuson Group. Dr. Tragl war zuletzt Sprecher des Vorstands der Diehl-Gruppe, einem global operierenden Technologiekonzern mit rund 17.000 Mitarbeitern. „Mit Herrn Dr. Tragl holen wir eine international erfahrene Führungspersönlichkeit mit besten Kenntnissen der Maschinenbaubranche an die Spitze unseres Unternehmens“, sagte bei Bennennung der Personalie im März Hans Neunteufel, Aufsichtsratsvorsitzender der Wacker Neuson SE. „Dr. Tragl verfügt über große Erfahrung im Bereich der Internationalisierung. Damit können wir Chancen, die sich für uns am Weltmarkt ergeben, noch besser nutzen“, so Neunteufel weiter.

