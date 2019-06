SDAX | Vossloh mit mehr Geld.

19.06.2019 - Die Vossloh AG (ISIN: DE0007667107) hat die Platzierung von neuen Aktien mit Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2019 aus der gestern beschlossenen Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgreich abgeschlossen und die 1.596.743 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert.

Die Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von 30,70 EUR je Aktie zugeteilt. Vossloh fließt damit ein Emissionserlös in Höhe von 49,0 Mio.EUR vor Provisionen und Kosten zu. Vossloh beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Kapitalerhöhung zur Verbesserung seiner finanziellen Flexibilität für zukünftiges Wachstum sowie zur weiteren Reduzierung seiner konsolidierten Nettofinanzverbindlichkeiten zu verwenden. Zur weiteren Stärkung der Eigenfinanzierungskraft und Profitabilität im Vossloh-Konzern wurde bereits im April 2019 ein Maßnahmenprogramm beschlossen. Die Kapitalerhöhung ergänzt das aufgesetzte Maßnahmenprogramm.

Der Hauptaktionär des Unternehmens, Herr Heinz Hermann Thiele, hat sich über eine Beteiligungsgesellschaft entsprechend seiner Beteiligung von bisher 47,24 % am Grundkapital der Gesellschaft an der Kapitalerhöhung beteiligt. Darüber hinaus hat Herr Heinz Hermann Thiele 499.849 weitere neue Aktien aus der Kapitalerhöhung zum Platzierungspreis übernommen und hält nach Durchführung der Kapitalerhöhung eine (indirekte) Beteiligung von insgesamt 50,09 % am Grundkapital der Gesellschaft.

Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und zum Handel im regulierten Markt der Düsseldorfer Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 21. Juni 2019 prospektfrei erfolgen. Es ist beabsichtigt, die neuen Aktien am 24. Juni 2019 in die bestehenden Notierungen der Aktien der Gesellschaft mit einzubeziehen. Die Lieferung der neuen Aktien ist ebenfalls für den 24. Juni 2019 vorgesehen.



