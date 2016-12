SDAX: Die Tops & Flops 2016! (Grammer, WashTec, CeWe Color, Deutz, Klöckner, Patrizia Immobilien, ElringKlinger, Rocket Internet, SGL Carbon, Capital Stage)

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

hinter dem SDAX liegt ein mühsames Börsenjahr. Der Index erlebte sein Tief Mitte Februar, als er plötzlich nur noch bei rund 7.500 Punkten notierte. Die Erholung gelang zwar rasch, aber größere Zugewinne konnten im Laufe des Jahres nicht mehr realisiert werden. Unterm Strich steht ein Plus von 4,99 %. Damit schnitt der SDAX merklich schlechter als DAX und MDAX ab, die beide ein Wachstum von annähernd 7 % erreichten.

Die Top-Aktien 2016

Beim Autozulieferer Grammer, der sich auf Sitze und Konsolen spezialisiert hat, wittern die Anleger eine anstehende Übernahme. Zum einen hatte das Unternehmen kommuniziert, selber Ausschau nach geeigneten Kaufkandidaten zu halten. Zum anderen hat der Einstieg der Beteiligungsgesellschaft Halog bei Grammer für Spekulationen gesorgt. Dahinter steckt die bosnische Unternehmerdynastie Hastor, die inzwischen rund 20 % der Grammer-Anteile hält. Zum Hastor-Imperium gehören bereits mehrere Autozulieferer, sodass ein Kauf von Grammer zum Portfolio passen würde. Doch für die Übernahme müsste der Großaktionär vermutlich tief in die Tasche greifen. 60 Euro je Aktie erscheinen derzeit nicht unrealistisch.

Bemerkenswert ist natürlich auch die dauerhaft positive Kursentwicklung von WashTec. Der Hersteller von Waschanlagen hat sich ein cleveres Geschäftsmodell zurechtgelegt. Das Unternehmen verdient nicht nur am Verkauf der Anlagen, sondern auch an der Wartung und den Reinigungsmitteln – klassische Verbrauchsartikel. Für die Anleger ist entscheidend, dass WashTec derzeit noch großes Wachstumspotenzial besitzt. Denn bisher verdient man sein Geld hauptsächlich in Europa. Sollte es gelingen, China oder die USA zu erobern, wäre ein weitaus höherer Umsatz möglich.

Grammer +77,38 % WashTec +61,72 % CeWe Color Holding +56,18 % Deutz +48,37 % Klöckner +47,83 %

Die Flop-Aktien 2016

Der Kurs der Patrizia-Aktie stürzte im November ab. Viele Experten hielten die Marktreaktion für übertrieben. Zudem veröffentlichte das Immobilienunternehmen wenige Wochen später eine verbesserte Prognose für 2016 mit einem positiven Ausblick für 2017. Es nutzte alles nichts. Die Aktie bleibt zum Jahreswechsel deutlich in den Miesen.

2015 und 2016 waren schwierige Jahre für den Autozulieferer ElringKlinger. Der Konzern litt unter Problemen, die ein Produktionsstandort in der Schweiz verursachte. Wie der Vorstand inzwischen freimütig einräumte, waren die Schwierigkeiten hausgemacht. Managementfehler vor Ort führten dazu, dass die Maschinerie trotz hohen Auftragseingangs nicht rund lief. Das Dumme an der Geschichte: Das Werk ist eigentlich für einen beträchtlichen Teil des Umsatzes verantwortlich. Wenn hier der Wurm drin ist, spürt es das gesamte Unternehmen.

Patrizia Immobilien -37,32 % ElringKlinger -31,55 % Rocket Internet -30,63 % SGL Carbon -27,20 % Capital Stage -17,40 %

