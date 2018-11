SDAX | Tele Columbus baut schnelles Internet

19.11.2018 - Die im Frühkahr von Tele Columbus AG (ISIN: DE000TCAG172) begonnenen Ausbauarbeiten in Coswig sind nahezu abgeschlossen. Nun beginnt PΫUR die schrittweise Umschaltung auf das glasfaserbasierte Netz, welches neben der TV- und Radio-Versorgung nun auch Telefon und schnelles Internet mit bis zu 400 Mbit/s bietet.

PŸUR versorgt mit dem Netz unter anderem die Gebäude der Allgemeinen Wohnungsgenossenschaft AWG und der Wohnungsbaugesellschaft WBG. Nach der Umschaltung auf die neue Versorgung werden rund 2.000 Wohnungen neben den TV-Programmen auch Internet und Telefon über den PŸUR-Multimediaanschluss nutzen können. Die Internet-Geschwindigkeit von bis zu 400 Mbit/s entspricht dem Standard, der auch in Großstädten oder Wirtschaftszentren üblich ist und bildet die Basis für einen schnellen Zugriff auf alle modernen Web-, Streaming- und Cloud-Dienste in Coswig.

Nachdem die Bauarbeiten weitgehend abgeschlossen sind, können die Mieter und Mitglieder der beiden großen Wohnungsgesellschaften die neuen Dienste schon heute bestellen. Von Ende November 2018 bis Mitte Februar 2019 sind die schrittweisen Umschaltungen ins neue Netz für die beiden großen Wohnungsgesellschaften geplant.

Pure Speed Internetanschlüsse mit 200 Mbit/s oder 400 Mbit/s stehen für 30 bzw. 40 Euro monatlich zur Verfügung, einen Telefonanschluss gibt es auf Wunsch kostenlos mit dazu. Dabei verzichtet PŸUR auf lange Vertragslaufzeiten: Nach einer Mindestlaufzeit von drei Monaten, können die Tarife monatlich gekündigt werden.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Tele Columbus AG

Die Tele Columbus Gruppe ist der drittgrößte Kabelnetzbetreiber in Deutschland. Unter dem Markennamen PΫUR steht Tele Columbus für Einfachheit, Leistung und Menschlichkeit bei TV- und Telekommunikationsangeboten. Über das leistungsstarke Breitbandkabel bietet PΫUR superschnelle Internetzugänge einschließlich Telefonanschluss und mehr als 250 TV-Programme auf einer digitalen Entertainmentplattform, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung auf Abruf vereint. Den Partnern in der Wohnungswirtschaft werden flexible Kooperationsmodelle und moderne Mehrwertdienste wie Telemetrie und Mieterportale angeboten. Als Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger treibt die Tele Columbus Gruppe den glasfaserbasierten Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen Glasfasernetzes erbracht. Die Tele Columbus AG mit Sitz in Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, Hamburg, Ratingen und Unterföhring geht bis in das Jahr 1985 zurück, ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit Juni 2015 im S-DAX gelistet.

Interessante News gibts heute von Steinhoff International Holdings NV - hoffnung keimt auf!

Aktuell (19.11.2018 / 15.09 Uhr) notieren die Aktien der Tele Columbus AG im Frankfurter-Handel mit einem Minus von -0,06 EUR (-1,77 %) bei 3,04 EUR.



Chart: Tele Columbus AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}