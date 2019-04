SDAX | Tele Columbus: Plauen wird schneller.

11.04.2019 - Tele Columbus AG (ISIN: DE000TCAG172), einer der führenden deutschen Glasfasernetzbetreiber, hat den FTTB-Ausbau zur zukunftssicheren Breitbandversorgung für 12.000 Haushalte in Plauen abgeschlossen. Damit wurden über 1.100 Gebäude der WbG Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH und der AWG WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT PLAUEN eG in eine gigabitfähige Infrastruktur eingebunden, die allen künftigen Ansprüchen an eine zeitgemäße Breitband- und Medienversorgung gewachsen ist.

Die Baumaßnahmen zur Errichtung des Glasfasernetzes im Stadtgebiet starteten Anfang 2018. Für den Ausbau wurden 8,5 Kilometer Tiefbauarbeiten geleistet und insgesamt 98 Kilometer Glasfaserstrecken in die neuen Tiefbautrassen sowie in Rohre von Bestandstrassen eingebracht. Die Glasfaser reicht nunmehr bis in die Gebäude der WbG und AWG hinein. Die Einspeisung der Signale sämtlicher Multimediadienste übernimmt eine neu errichtete, zentrale Kopfstelle.

Im Rahmen von Modernisierungsmaßnahmen innerhalb der Hausverteilanlagen eröffnen Mikroröhrchen in den Gebäuden die Möglichkeit, eine spätere Vollglasfaseraufrüstung (FTTH) kostensparend zu realisieren. Bei einer Vollglasfaserversorgung reichen die Glasfasern bis in die Wohnungen. Hierzu werden bei Bedarf einzelne Fasern über die Mikroröhrchen lediglich eingeblasen.



Mit dem nun abgeschlossenen Glasfaserausbau entfällt die Nutzung der bisherigen Kupferkabel sowie zahlreicher elektrischer Signalverstärker und Verteilerkästen auf den Zuführungsstrecken. Die umfassende Modernisierung der Glasfaseranbindung sorgt für höchste Netzverfügbarkeit und verspricht zuverlässige Bandbreiten. Damit wurde der erste Meilenstein zur Errichtung einer zukunftssicheren Glasfaserinfrastruktur für Plauen erreicht.

Tele Columbus AG

Die Tele Columbus Gruppe ist der drittgrößte Kabelnetzbetreiber in Deutschland. Unter dem Markennamen PΫUR steht Tele Columbus für Einfachheit, Leistung und Menschlichkeit bei TV- und Telekommunikationsangeboten. Über das leistungsstarke Breitbandkabel bietet PΫUR superschnelle Internetzugänge einschließlich Telefonanschluss und mehr als 250 TV-Programme auf einer digitalen Entertainmentplattform, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung auf Abruf vereint. Den Partnern in der Wohnungswirtschaft werden flexible Kooperationsmodelle und moderne Mehrwertdienste wie Telemetrie und Mieterportale angeboten. Als Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger treibt die Tele Columbus Gruppe den glasfaserbasierten Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen Glasfasernetzes erbracht. Die Tele Columbus AG mit Sitz in Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, Hamburg, Ratingen und Unterföhring geht bis in das Jahr 1985 zurück, ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit Juni 2015 im S-DAX gelistet.

Aktuell (11.04.2019 / 13.24 Uhr) notieren die Aktien der Tele Columbus AG im Frankfurter-Handel nahezu unverändert bei 1,62 EUR.



