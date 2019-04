SDAX | Tele Columbus: Neuer Aufsichtsratsvorsitzender.

02.04.2019 - Wie die Tele Columbus AG (ISIN: DE000TCAG172) am 5. März 2019 bekannt gab, hat Frank Donck mit Wirkung zum 3. April 2019 seinen Rücktritt vom Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden und sein Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft erklärt. Am 21. Juni 2019 erfolgt turnusgemäß eine Neuwahl des gesamten Aufsichtsrats durch die Hauptversammlung. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde André Krause als Vorsitzender des Aufsichtsrats gewählt.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Affilinet)}

Tele Columbus AG

Die Tele Columbus Gruppe ist der drittgrößte Kabelnetzbetreiber in Deutschland. Unter dem Markennamen PΫUR steht Tele Columbus für Einfachheit, Leistung und Menschlichkeit bei TV- und Telekommunikationsangeboten. Über das leistungsstarke Breitbandkabel bietet PΫUR superschnelle Internetzugänge einschließlich Telefonanschluss und mehr als 250 TV-Programme auf einer digitalen Entertainmentplattform, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung auf Abruf vereint. Den Partnern in der Wohnungswirtschaft werden flexible Kooperationsmodelle und moderne Mehrwertdienste wie Telemetrie und Mieterportale angeboten. Als Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger treibt die Tele Columbus Gruppe den glasfaserbasierten Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen Glasfasernetzes erbracht. Die Tele Columbus AG mit Sitz in Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, Hamburg, Ratingen und Unterföhring geht bis in das Jahr 1985 zurück, ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit Juni 2015 im S-DAX gelistet.

Aktuell (02.04.2019 / 10.13 Uhr) notieren die Aktien der Tele Columbus AG im Frankfurter-Handel mit einem Minus von -0,01 EUR (-0,58 %) bei 1,54 EUR.



Chart: Tele Columbus AG | Powered by GOYAX.de

