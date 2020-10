SDAX | Tele Columbus: Hamburg verlängert.

13.10.2020 - Der Bauverein der Elbgemeinden eG hat mit der Tele Columbus AG (ISIN: DE000TCAG172) die Verträge zur Multimediaversorgung seiner 13.000 Wohnungen umfassenden Bestände verlängert. In diesem Rahmen wurde der Gigabit- und Glasfaserausbau in den Liegenschaften vereinbart.

In den Gebäuden des Bauvereins reicht die Glasfaser bereits bis in die Keller hinein (Fiber To The Building). Internetanschlüsse werden per Ethernet in die Wohnungen geleitet. Mit der Verlängerung der Versorgungsverträge wurde eine Aufrüstung sowie die Erhöhung der Kapazitätsreserven in den per Glasfaser erschlossenen Gebäuden vereinbart. Ziel ist es, den Mietern dort künftig Internetanschlüsse in Gigabit-geschwindigkeit anzubieten. Weiterhin ist die Vernetzung von Gebäudetechnik zur Anlagenüberwachung und -steuerung vorgesehen. Hierfür werden Telemetrie-Gateways in den Technikräumen installiert.

Neubauvorhaben des Bauvereins sollen künftig durch die Vollglasfasertechnik (Fiber To The Home), bei der die Glasfaser bis in die Wohnungen reicht, an das Netz der Tele Columbus angeschlossen werden. Mit dieser Auslegung können in Abhängigkeit zur Nachfragesituation Bandbreiten deutlich oberhalb von einem Gigabit realisiert werden.

Tele Columbus ist keine Wachstumsperle,

aber es gelang dem Unternehmen im ersten Halbjahr seine Profitabilität zu steigern - immerhin. Während der Umsatz mit einem Minus von 1 Prozent stagniert (Wachstum bei Kunden Internet und Telefonie, Rückgang bei Kabel-TV und "Premium TV"), konnte immerhin das EBITDA auf 57,1 Mio. EUR um 13 % gesteigert werden. Investitionen unverändert bei gut 30 Mio. EUR.

Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen am 18.08.2020 erklärte Dr. Daniel Ritz, CEO der Tele Columbus AG: "Wir machen im Jahr 2020 weitere Fortschritte, wie die solide operative Leistung im zweiten Quartal zeigt. Dieser Fortschritt wird auch extern durch unsere verbesserten Ergebnisse in den Tests von connect anerkannt." In Bezug auf die strategische Überprüfung, die zusammen mit der Veröffentlichung des ersten Quartals im Mai angekündigt wurde, fügt Dr. Ritz hinzu: "In den letzten Wochen haben wir unsere Strategie "Fiber Champion" erarbeitet, die sich auf drei Säulen konzentriert: FTTB/H-Ausbau, Steigerung der Nutzung und langfristige Kundenbeziehungen. Wir arbeiten derzeit mit Beratern zusammen, um die langfristige Finanzierungsstruktur zu schaffen, die zur Finanzierung unseres Wachstumsplans und zur Schaffung einer nachhaltigen Kapitalstruktur erforderlich ist. Da wir mehrere Optionen prüfen, werden wir im vierten Quartal 2020 ein umfassendes Finanzierungsupdate vorstellen."

Zum 30. Juni 2020 meldete das Unternehmen rund 3,3 Millionen angeschlossene Haushalte. Darüber hinaus versorgte das Unternehmen Ende Juni 2.250.000 Kunden, was einem Rückgang um 8.000 entspricht. Dies bedeutet 2.168.000 Kabelfernsehkunden (17.000 weniger gegenüber dem Vorquartal), 536.000 Premium-TV-Kunden (4.000 weniger gegenüber dem Vorquartal) und 589.000 Internet-Kunden (4.000 mehr gegenüber dem Vorquartal) und 433.000 Telefonie-Kunden (3.000 mehr gegenüber dem Vorquartal).{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt)}

Prognose steht: "Auf der Grundlage der Ergebnisse des ersten Quartals, die den internen Erwartungen entsprachen, bestätigt der Vorstand seine Prognose für das Geschäftsjahr 2020 pro-forma für einmalige Kosten in Bezug auf seine strategische Überprüfung:

Umsatz zwischen 465 und 475 Mio. Euro / Berichtetes EBITDA zwischen 225 und 230 Millionen Euro / Investitionskosten zwischen 140 und 150 Mio. Euro."

Wir gehen davon aus - und dafür sprechen auch die Ergebnisse des Q2 - die Prognose aufgrund der Ergebnisse des ersten Halbjahres bestätigt wird. Passt. Zwar mit wenig "Ehrgeiz", aber den will man ja durch Zukunfstinvestitionen in den nächsten Jahren zeigen - wird vielleicht noch spannender...

