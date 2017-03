SDAX: Die TOP-und FLOP-Aktien in Kalenderwoche 10 (Bet-at-home, Stabilius, Bor. Dortmund, Hapag, HHLA, Capital Stage, Klöckner, VTG, Adler R.Est., SGL)

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA":

die Kalenderwoche 10 fing für den SDAX zunächst stark sein, sorgte aber dann zum Wochenausgang hin noch für Verluste. Unterm Strich blieb ein minimales Minus von 0,22 % stehen.

Die Top 5 in der letzten Woche

Mehr als 7 Prozent Dividendenrendite erwartet die Aktionäre von Bet at Home in diesem Jahr. Das Unternehmen vermeldete, erstmals eine Sonderdividende auszuschütten. Zu der regulären Gewinnbeteiligung von 2,50 Euro gibt es in diesem Jahr ganze 5 Euro obendrauf. Möglich macht das Ganze die starke Gewinnentwicklung des Unternehmens. Jetzt werden auch die treuen Anleger davon partizipieren können.

Auch Hapag Lloyd rennt allen davon. Bemerkenswert wenn man bedenkt, dass der Gewinn bei der Reederei im letzten Jahr um über 66 Prozent eingebrochen war. Dennoch: Der Gewinn nahm im vierten Quartal 2016 sprunghaft zu. Jetzt wird auf eine Fortsetzung gewettet. Die Aktie steigt in der vergangen Woche um 2,70 Prozent.

1. Bet-at-Home.com AG +4,43 %

2. Stabilus AG +4,01 %

3. Borussia Dortmund +2,76 %

4. Hapag Lloyd AG +2,70 %

5. Hamburger Hafen und Logistik +2,65 %

Die Flop 5 in der letzten Woche

Die Liste der Flop-Aktien im SDAX wird angeführt von Capital Stage AG. Der Wert des Spezialisten für erneuerbare Energien verliert über 5,8 Prozent. Auch SGL Carbon gehörte zu den Verlieren in der abgelaufenen Handelswoche. Charttechnisch sieht das Bild des Herstellers von Kohlenstoff- und Graphiterzeugnissen sehr eingetrübt aus. Der Abwärtstrend ist im vollen Gange. Eine Besserung scheint nicht in Sicht. Aktuell kostete der Anteilschein rund 8,20 Euro. Sollte die 8-Euro-Marke bald unterschritten werden, drohen noch wesentlich tiefere Kurse.

1. Capital Stage AG -5,89 %

2. Klöckner & Co SE -5,37 %

3. VTG AG -4,92 %

4. Adler Real Estate AG -3,50 %

5. SGL Carbon SE -2,78 %

Ein Beitrag von Tobias Jauck.