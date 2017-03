SDAX: Die TOP-und FLOP-Aktien in KW 9 (Hapag-Lloyd, Biotest, ElringKlinger, SGL, CEWE, Rocket Internet, Kloeckner, Adler Real Estate, GFK, ADO)

Weitere Suchergebnisse zu "GFK":

am Allzeithoch abverkauft – traurig aber wahr. Und dennoch: Der kleinste deutsche Aktienindex konnte in der vergangene Handelswoche wieder Punkte gut machen. Die 10.000er Marke wurde ebenfalls zurückerobert. Damit steht seit Jahresgewinn ein Zuwachs von über 500 Punkten zu Buche. Ein Plus von rund 5 Prozent.

Die Top 5 in der letzten Woche

Eine Aktienanalyse eines Société Générale Analyst lässt alle SGL Carbon Aktionäre aufhorchen. Seine Kaufempfehlung für die Aktie kommt an der Börse sehr gut an. Mehr als 6 Prozent konnte das Papier zulegen. Die in Kürze abgeschlossenen Restrukturierungsmaßnahmen werden wohl ein voller Erfolg werden. Damit kann sich das Unternehmen zukünftig mehr auf Wachstumsziele ausrichten und profitabler werden. Das Kursziel für die SGL Carbon lautet 12 Euro. Bei einem aktuellen Preis von etwa 8,4 Euro ergibt sich hier ein Potential von über 40 Prozent.

1. Hapag-Lloyd +7,82 %

2. Biotest AG +6,22 %

3. Elringklinger AG +6,19 %

4. SGL Carbon SE +6,02 %

5. CEWE Stiftung +5,45 %

Die Flop 5 in der letzten Woche

Mit ganz großen Schritten geht es für Rocket Internet nach unten. Schon sehr bald kann die Aktie auf neue Tiefs fallen. Weit davon entfernt ist sie nicht mehr. Seit Bekanntwerden des Ausstiegs eines schwedischen Großinvestors bricht die Aktie massiv ein. Nicht zuletzt dadurch geht das Vertrauen der Anleger verloren. Die Bilanz seit Börsengang? Ernüchternd. Mehr als 50 Prozent büßte das Papier seitdem ein.

1. Rocket Internet -4,65 %

2. Kloeckner & Co SE -4,11 %

3. Adler Real Estate AG -2,86 %

4. GFK SE -2,34 %

5. ADO Properties -2,00 %

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

