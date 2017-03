SDAX: Die TOP-und FLOP-Aktien im Februar (GFK, Patrizia Immobilien, Wacker Neuson, Biotest, Bet-at-home, Rocket Internet, Rhön, Heidelberger Druck, SAF Holland, Deutz)

Weitere Suchergebnisse zu "SAF Holland":

Lieber Leser,

mit dem dritten Monat in Folge schließt der kleinste deutsche Aktienindex den Februar im Gewinn ab. Rund drei Prozent fester schloss der SDAX den Februar. Damit knüpft auch der Smallcap-Index an die Erfolge seiner großen Verwandten an. Seit Jahresbeginn notiert der Index nun 5,35 Prozent im Plus.

Die Top 5 im Monat

Eine filmreifes Pokern über den Einstieg beim Marktforscher GfK beherrschte den vergangen Handelsmonat. Über eine niederländische Tochter Acceleratio Capital steigt der Finanzinvestor KKR bei dem Unternehmen ein. Zuvor versuchte niemand geringeres als Computermilliardär Michael Dell diese Übernahme zu verhindern. GfK macht einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro und beschäftigt 13.000 Mitarbeiter.

1. Wacker Neuson +17,86 %

2. Patrizia Immobilien +17,13 %

3. GFK SE +16,80 %

4. Bet-at-Home.com +13,51 %

5. Biotest AG +13,00 %

Die Flop 5 im Monat

Für Rocket Internet war der Februar kein Glanzmonat. Die Aktie der Holdinggesellschaft befindet sich im freien Fall. In Zeiten von Amazon haben es Online-Händler nicht leicht, abseits der größten Einzelhandelsplattform Fuß zu fassen. So ergeht es mittlerweile auch Rocket Internet. Zusätzlich stieg ein wichtiger und großer Investor aus dem Unternehmen aus, was für die Aktie als Katastrophe gewertet wurde. Sehr bald könnte das Papier in seiner kurzen Historie auf neue Tiefs fallen.

1. Rocket Internet -21,81 %

2. Rhoen Klinikum -8,01 %

3. Heidelberger Druckmaschinen -7,44 %

4. SAF Holland -6,93 %

5. Deutz AG -6,02 %

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Tobias Jauck.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse