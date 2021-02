SDAX | Ströer übertrifft Gewinnziel – ZUGREIFEN sagt der Platow Brief

Spannend ist es über längere Zeit “einen Wert” zu verfolgen und von kompetenter Stelle eine jeweils aktuelle Einschätzung zu erhalten. So bespricht der Platow Brief regelmässig “seine Musterdepotwerte” und gibt dazu klare Handlungsempfehlungen. Für einen Anleger, der sich nicht täglich über die Aktien seines Depots “auf dem Laufenden halten kann” oder will, eine Alternative zur breiter gestreuten Fondsanlage. Heute ein aktueller Kommentar zur Ströer Aktie. Ein Wert, der unter Corona leiden musste, aber seine marktführende Stellung am Deutschen Aussenwerbemarkt bei einer Erholung wieder ausspielen können wird. SPANNENDER WERT: