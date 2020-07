SDAX | Steinhoff: Südafrika Tochter mit Zahlen zum 30.06. - Covid- und Lock-Down-Folgen verarbeitet

24.07.2020 - Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019)’s 71% Beteiligung Pepkor Holdings Ltd. liefert seine 9-monatszahlen zum 30.06.2020: Mit 52,3 Mrd. ZAR Umsatz fast auf Vorjahresniveau (Minus 1,5%) und zeigt eine kräftige Umsatzsteigerung nach dem Lock-Down in Südafrika in den wichtigsten Märkten - teilweise mit Allzeitumsatzrekorden. Während bis zum 31.03.2020 die Gruppe noch im ersten Halbjahr ein Umsatzplus von 6,5% erzielen konnte, schlug Corona inclusive Lock-Down mit Geschäftsschließungen mit Minus 17,2% im letzten quartal zu: Rund 5 Mio. ZAR weniegr Umsatz im April konnten im Mai und Juni nur teilweise aufgeholt werden. Aber die Erholung in den letzten beiden Monaten war sehr kräftig und lässt für das gesamtjahr einiges noch an Coorna-Kompensation erwarte.

Pepkor hat derzeit eine Börsenkapitalisierung rund 38.215 Mrd. ZAR ungefähr 1,97 Mrd. EUR, schon knapp 25% höher als im absoluten Tief, jedoch noch weit entfernt von den Vor-Corona-Kursen: Pepkor hatte noch vor 5 Monaten eine Kapitalisierung von rund 3,8 Mrd. EUR. Der südafrikanische Retailhändler plus FinTech-Arm hat zur Liquiditätssteigerung/-sicherung aufgrund Corona-Folgen eine Kapitalerhöhung um 4,95% des Grundkapitals aus genehmigtem Kapital bei institutionellen Investoren im Juni stark nachgefragt platziert. Zeigt das Vertrauen in die bereits bewiesene Wachstumskraft und Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns – so waren die Zahlen zum 31.03.2020 zwar „corona-angeschrammt“, aber immer noch gut. Nicht so stark wie die Ergebnisse von Pepco Group Ltd., die sich noch besser gehalten hatten, aber immerhin solide.

Rekordmäßige 40% Umsatzsteigerung im Mai allein reichten nicht für ein plus/minus Null

Die Bedeutung des Nachholeffekts zeigten PEP und Ackermans (Kleidung &Haushaltswaren), die 40% Umsatzsteigerung im Mai erreichten – die höchsten jemals in einem Monat erreichten Umsätze. Ganz so ging es nicht weiter, aber man konnte das Minus auf 0,4% im Neun-Monatszeitraum reduzieren - flächenmäßig gab es eine Abnahem von 3,5% (22 Geschäfte wurden im Neun-Monats-Zeitraum neu eröffnet)

PEP Afrika (tätig außerhalb Südafrikas, 3% des Konzernumsatzes) musste Einbußen hinnehmen im zweistelligen Prozentbereich – geschuldet schweren wirtschaftlichen Problemen in den Ländern und länger dauernden Lock-Downs als in Südafrika. Zu fixen Wechselkursen Minus 11,5%, zu realen Wechselkursen sogar Minus 19,8%.

Die Schuh- und Modegeschäfte mussten einen Umsatzrückgang von 7,4% im Vorjahresvergleich verkraften. JD Group (vergleichbar den Deutschen Mediamärkten) beeindruckte im Mai mit 39% Wachstum trotz noch eingeschränktem Sortiment im Mai, im Juni stiegen die Umsätze sogar um 58%.Reichte aufgrund der Vorwochen immerhin noch für einen Rückgang von "nur" 6% im Neunmonatsvergleich, wobei das dritte Quartal mit minus 21,8% zuschlug - Besserung ist "im Lauf"

Die Möbelmärkte, die erst im Juni öffnen durften, erzielten in den ersten 3 Juni-Wochen ein Plus von 26%. Baumärkte waren am stärksten betroffen und kamen so für den Neunmonatszeitraum auf Minus 17,2% - Nachholbedarf sollte im Q4 kräftig durchschlagen: "The Building Company reported a decline in sales of 17.2% for the nine-month period. During the third quarter sales reduced by 41.9% and like-for-like sales decreased by 41.6%. Lockdown regulations severely constrained trading during April and May 2020 where the business was only permitted to trade on a very limited product range. The business was permitted to trade on its full product range since June 2020 in line with the reopening of the construction industry and has since seen a positive trajectory in trading momentum.“

Der FINTECH-Arm wuchs fortlaufend – auch während des Lock-Downs und kommt auf ein Wachstum von 23,8% - Wachstums- und Ertragsperle im Konzern. Etwas weniger Wachstum als noch nach 8 Monaten.

Sieht nicht so schlecht aus in Südafrika für Steinhoff – nur der Kursrückgang Pepkors macht derzeit noch Sorgen, aber wahrscheinlich ist dieser nur temporär, wenn man sich die Umsatzentwicklungen ansieht. Dazu die Ergebnisse der Europäischen Pepco von Gestern – bleiben die Sorgenkinder Conforama und HAUPTSÄCHLICH DIE UNGEKLÄRTEN RECHTSSTREITIGKEITEN – hier entscheidet sich Steinhoffs Zukunft. Operativ stimmt die eingeschlagene Kurs zuversichtlich.

AGGRESSIVEDS WACHSTUM UND STEIGERUNG DER MARKTANTEILE

So sehen die Pläne Pepkors für die nächsten Jahre/Monate aus: „The group will continue to focus on its aggressive growth in market share as consumers are forced to reduce and reprioritise spending. It will capitalise on its defensive discount and value positioning as its retail brands continue to execute compelling customer value propositions and focus on providing affordable value to customers. Pepkor’s expansive retail footprint is also proving to be highly accessible to customers who are choosing to shop closer to home.“

Wirkungen der Corona-Krise auf den Gesamtkonzern

Bereits am 09.06.2020 veröffentlicht: Klar: Als weltweit tätiger Retailkonzern wurde man durch die Schließungen nahezu aller Geschäfte, die Hygienemaßnahmen in den – wiedereröffneten – Stores und Warenlagern betroffen: Auch Steinhoff musste eine Umstellung der Verhaltensweisen seiner Kunden feststellen – Onlinetrend allenthalben, nicht unbedingt positiv für den noch größtenteils storegebundenen Konzern. Positiv sei die stark gestiegene Nachfrage nach Wiedereröffnung der Stores, deren Dauerhaftigkeit man natürlich nicht abschätzen könne. Das Ausscheiden von Wettbewerbern aus wirtschaftlichen Gründen erhöhe die Marktanteile vieler Konzerntöchter nach der Pandemie und eröffne so neue Möglichkeiten – hier denkt man wahrscheinlich insbesondere an die Südafrika-Tochter, die vor kurzem gute Zahlen liefern konnte. Auch der niederpreisige Discountansatz helfe beim Marktanteilsausbau. „The Group's main trading subsidiaries, with their more resilient and defensive discount and value positioning, are, however, confident that they are well positioned to gain market share in the post-COVID-19 'new economy'.“ FORTSETZUNG



