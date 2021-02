SDAX | Steinhoff Aktie: Und wieder ein weiterer Schritt – High Court sagt JA gegen erbitterten Widerstand von Conservatorium Holdings LLC

06.02.2021 – Nachdem Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) in den letzten 14 Tagen einges an positiven Entwicklungen berichten konnte: Hinweis auf die diversen bestehenden Varianten für die Zukunft der europäischen Pepco Group. , dann die Ergebnisse der SüdafrikaTochter Pepkor Holdings Ltd. des am 31.12. 2020 geendeten Q1 ihres Geschäftsjahres 2020/21 mit 7,7 5 Umsatzplus, Verhältnismässig gute Zahlen – unter Corona-Bedingungen- der Wachstumsperle Pepco Group kamen auch noch hinzu. Geht es jetzt auch bei den alles entscheidenden Verhandlungen über den Vergleichsvorschlag Steinhoffs weiter:

Jetzt liegt die Zustimmung des englischen “High Court” vor – umkämpfter als erwartet

Seit dem letzten Update vom 14.01.2021 zum Vergleich ist ein weiterer Schritt erledigt worden. Zuvor erfolgte am 15,12,2020 die Annahme des Vergleichsvorschlags in den letzten beiden letzten Gläubigergruppen, durch eine Highcourt-Anordnung ermöglicht. Am 14.01.2021 wies man auf den nächsten wichtigen Termin hin, an dem der High Court die verringerten Zustimmungsquoten für die Annahme des Vergleichsvorschlags seitens der Fremdkapitalgeber absegnen sollte. Ursprünglich sollte am 26./27.01. eine Anhörung in London vor dem High Court erfolgen:

“ English Scheme sanction hearing to take place on 26-27 January 2021 : Following the approvals given at the creditors meetings on 15 December 2020 the sanction hearing in the English scheme proceedings, to approve the amendments to the SEAG CPU in line with those sought from financial creditors under the October Consent Request, is listed to take place on 26/27 January 2021. If the Scheme is sanctioned SIHNV will have the necessary consents in place to proceed to implement the proposed settlement….” .

Die Entscheidung zog sich dann aber bis letzten Donnerstag hin. Erst dann gab es grünes Licht mit dme Schlusssatz unter eienr ausführlichen Begründung des obersten Gerichts: “In summary, I propose to sanction the Scheme. I will need to hear separately from counsel in relation to the proposed form of Order. ”

Positives Votum kein Selbstläufer gewesen – Conservatorium kämpfte mit beinahe überzeugenden Argumenten dagegen

Wie gross der Erfolg Steinhoffs bei dem eiegntlich als Formalie aufgefassten Entscheid war, kann man ahnen, wenn man die ausführliche Begründung des High Court ansieht. Conservatorium Holdings LLC legte Widerspruch zur Anerkenntnis der Entscheidung ein. Conservatorium ist ein SPV – ein Hedgefonds, der Forderungen gegen Christo Wiese von einem Bankkonsortium billig aufkaufte und jetzt versucht “bei Steinhoff” etwas zu holen.

Und offensichtlich versucht man nicht nur in den Niederlanden, sondern auch an anderen Orten das vVrgleichspaket zu torpedieren. In London wäre man fast damit “durchgekommen”. So findet sich durchaus Verständnis bei den Richtern für Conservatoriums Argumentation: “I each that conclusion on the basis that although it is a third party, and not a Scheme Creditor, Conservatorium has a sufficient interest in the wider restructuring of which the present Scheme forms part to justify its views at least being heard and taken into account.”

Letztendlich aber gab man Steinhoff im Interesse der anderen Anspruchsgruppen Recht und löste so ein offensichtlich grösseres Hinderniss auf dem Weg zum Vergleich, als man im Vorfeld ahnen konnte. DIE URTEILSBEGRÜNDUNG KOMPLETT auf der Seite des British and Irish Legal Information Institute. Spannender als ein Krimi mit anschaulicher Argumentation der Argumente beider Seiten.

Conservatorium kämpft weiter – in den Niederlanden geht es weiter am Montag.

Bereits im Update am 14.01.2021 nannte Steinhoff bereits eine Anhörung in Amsterdam: “By way of further update, a hearing has been scheduled for 8 February 2020 in the Amsterdam District Court following a recent request by Conservatorium Holdings LLC to appoint a restructuring expert to SIHNV pursuant to Article 371 of the Dutch Bankruptcy Act (enacting elements of the recently enacted pre-insolvency proceedings “Wet Homologatie Onderhands Akkoord”). SIHNV will respond to the request in due course.”

Und offensichtlich versucht man an allen Fronten die Steinhoff-Bemühungen zu torpedieren und Steinhoff unter Kontrolle eines externen Sachwalters zu stellen. Inwieweit hier Erfolgsaussichten bestehen, lässt sich für uns nicht abschätzen. Bisher war Conservatorium Holdings mit seinen Aktionen erfolglos und musste einige Niederlagen vor Gericht einstecken. Aber wer weiss: Jedenfalls sollte man auch am 08.02. auf Meldungen der Steinhoff warten und bereit sein gegebenenfalls zu reagieren.

Und Steinhoff schiesst zurück

In einer Presseerklärung vom 05.02.2021 macht Steinhoff das weitere Vorgehen nach dem sieg in London klar: Widerstand gegen die von Conservatorium angestrebte Bestellung eines “Sachwalters” vor dem District Court in Amsterdam. Weiterhin beantragt Steinhoff eine Zahlungsaussetzung um die weltweite Vergleichsvereinbarung mit den diversen Anspruchsgruppen “zu besiegeln”.

Aurelius' Office Discount scheitert mit stationärem Frankreich-Geschäft – der Rest wird digitaler

Amsterdam ist ein Zwischenschritt – oder das Ende der Vergleichsbemühungen

“The boards of SIHNV have been giving further consideration to the implementation options available to SIHNV and, following careful consideration of the options, the boards of SIHNV have concluded that SIHNV will seek a “suspension of payments” process (surseance van betaling) in the Netherlands to assist with the implementation of the Steinhoff global settlement. Accordingly, it will oppose the application due to be heard in the Amsterdam District Court on Monday 8 February 2021 for the appointment of a restructuring expert in under the Dutch Wet Homologatie Onderhands Akkoord ter voorkoming van faillissement procedure.

Further updates will be provided in due course in relation to any application for a “suspension of payments” process and in relation to the implementation of the global settlement more generally.

The “suspension of payments” process will not directly affect any of the other entities in the Steinhoff Group nor any of its operating businesses.”

Gäbe der Aktie ein gutes Stück Phantasie – sofern der Vergleich endlich “in trockene Tücher” gebracht werden kann

Am 18.01.2021 meldete Steinhoff etwas, was auch auf eine baldige Klärung der Hängepartie hindeuten könnte: Goldman Sachs überschritt meldepflichtige Grenzen bei der Aktie: Man hält nun 2,8 % der Steinhoff Aktien. Prozentual interessant, vom derzeitigen Wert für die Amerikaner eher unbedeutend. Aber dennoch könnte die Positionierung auf eine gewisse Erwartung hindeuten, das zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit zur Lösung des Rechtsstreitigkeitsproblems durch den vorgeschlagenen Vergleich gesehen wird.

Selbst dann wäre der Steinhoff Konzern extrem verschuldet mit kaum tragbaren Zinsbelastungen, die sich aber nach einem Vergleich wieder auf prozentual erträgliche Grössenordnungen reduzieren lassen müssten. Aber ohne Vergleich unnütze Spekulationen. Und so ist das Management zum Erfolg bei den Vergleichsverhandlungen verdammt, um wenigstens eine gewisse Überlebenschance für dne Konzern zu erreichen.

Steinhoff könnte bald “normal” werden

mit wachstumsstarken Töchtern, die als Retailkonzerne besser als die Konkurrenz durch die Corona Krise gekommen sind. Und man wäre nicht mehr ein Konzern, der sich mit Schadensersatzforderungen konfrontiert sieht, die bei weitem alle seine Vermögenswerte überschreiten. Weiterhin mit Forderungen, die vor Gericht sehr erfolgsversprechend waren, aber mit größter Wahrscheinlichkeit den Konzern in die Insolvenz gezwungen hätten. Und im Insolvenzfalle wären die Forderungen wahrscheinlcih nur zu Bruchteilen bedient worden. Zuviele Fremdkapitalgeber hätten zuvor Zugriff auf die Vermögenswerte gehabt. Was auch die Zusagebereitschaft der Schadensersatzfordernden erklärt.

Aurelius' Office Discount scheitert mit stationärem Frankreich-Geschäft – der Rest wird digitaler

Allen ist klar: Ohne Vergleich hat Steinhoff garantiert keine Zukunft,

mit Vergleich – so wie er jetzt vorliegt – könnte Steinhoff “gerade noch mal die Kurve” kriegen. Die Schuldenlast ist immens und wird derzeit viel zu teuer bezahlt. Aber die hohen Fremdkapital-Zinsen sind auch im Existenzrisiko aufgrund der drohenden Aktionärs- und Darlehensgeberklagen begründet. Wenn diese durch den Vergleich wegfallen, sollte auch die Zinslast wesentlich reduziert werden können.

Nachdem der mit Abstand größte Gläubiger – Christo Weise – und die Interessenvertretung der europäischen Steinhoff-Aktionäre grundsätzlich dem Vergleich bereits vor Monaten zustimmten, fehlt zum Abschluss und endgültigen Freigabe von Fremdkapitalseite lediglich ein formaler Schritt: Ende Januar, konkret am 26. und 27. Januar per Videoanhörung dann die entsprechende “Absegnung” des Ergebnisses in einer Anhörung – “scheme sanction hearing” durch den Highcourt. ALLE anderen Schritte mit den Anspruchsgruppen des Vergleichs werden parallel durchgeführt.

Also alles hängt jetzt “nur noch” an den Geschädigten des Bilanzbetrugs

es gibt ja durchaus im operativen Bereich des “gesundgeschrumpften” Konzerns einige interessante Beteiligungen mit hohen Wachstumsraten und Ambitionen. Wenn auch durch Corona gebremst. Und beispielsweise Pepkor Südafrika ist ein in der Krise gestärkter börsennotierter Handelskonzern, der organisch wächst und seine Marktanteile kontinuierlich steigern konnte. Auch die Mattres Inc. ist durch das Chapter11 Verfahren von diversen Altlasten befreit und beginnt wieder rund zu laufen – auch hier natürlich coronabedingte Einschränkungen.

Und auch die Australischen Händler haben “”Ballast” und viel margenschwachen Umsatz abgegeben und stehen jetzt fokussierter und gesünder da. Gleiches gilt für die diversen Abgaben von Nicht-Hnadlesaktivitäten, wie den Britischen Möbelherstellern, Südafrikanischen Autohändlern und Werkstätten. Und ohne die verlustträchtige Conforama Frankreich/Schweiz, die zu einem symbolischne Preis losgeschlagen werden konnte, bleiben gesunde Conforamahändler im Konzern. Über die Wachstumsperle Pepco brauchen wir wohl gar nicht mehr zu sagen – zwar wurde der Multimilliarden-(Teil-)Börsengang bisher nicht realisisert. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.

Nochmals das Vergleichsangebot, mit dem Steinhoff überleben könnte, ohne das auf jeden Fall nicht