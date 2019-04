SDAX | Stabilus übernimmt und bindet ein.

Dr. Stephan Kessel, Interim-CEO von Stabilus, sagte: "Wir freuen uns, den Erwerb von General Aerospace wie geplant abzuschließen. Im Einklang mit unserer langfristigen Strategie bauen wir mit diesem Schritt unser globales Angebot an Bewegungslösungen für eine Vielzahl von Industrien weiter aus. Unser bestehendes Produktportfolio im Bereich Luftfahrt wird durch die Akquisition optimal ergänzt. Neben Know-how haben wir zudem ein kompetentes und innovationsstarkes Management-Team und engagierte Mitarbeiter gewonnen."

Samuele Piatti, Geschäftsführer von General Aerospace, sagte: "Nach einem sorgfältigen Auswahlprozess haben wir mit Stabilus einen starken Partner gefunden, der mit seiner industrieübergreifenden Expertise und weltweiten Präsenz unsere Geschäftsentwicklung positiv im Sinne unserer Kunden prägen wird. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit, und darüber, jetzt ein Teil der Stabilus-Gruppe zu sein."

General Aerospace hat seinen Hauptsitz in Eschbach, Deutschland, und verfügt über ein Kundencenter in den USA. Das Unternehmen entwickelt und produziert Komponenten und Systeme zur Bewegungssteuerung im Bereich der kommerziellen Luftfahrt, die zum Beispiel in Flugzeugsitzen, Gepäckfächern, Triebwerksgehäusen, Toiletten, Cockpits und Handläufen eingesetzt werden. Das Unternehmen beliefert renommierte Flugzeughersteller und deren Zulieferer weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2018 einen Umsatz von rund elf Millionen Euro. Der Erwerb von General Aerospace wird die Marktpräsenz und -position von Stabilus im Bereich Luftfahrt stärken.

STABILUS: Als weltweit führender Anbieter von Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen Antrieben beweist Stabilus seine Expertise seit acht Jahrzehnten in der Automobilindustrie und vielen weiteren Branchen. Mit Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen POWERISE-Antrieben optimiert Stabilus das Öffnen, Schließen, Heben, Senken sowie Verstellen und bietet Schutz vor Schwingungen und Vibrationen. Das Unternehmen hat sein Stammwerk in Koblenz und beschäftigt weltweit mehr als sechstausend Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte Stabilus einen Umsatz von 962,6 Millionen Euro. Stabilus verfügt über ein globales Produktionsnetzwerk in neun Ländern. Durch Regionalbüros und Vertriebspartner ist Stabilus darüber hinaus in mehr als fünfzig Ländern in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum vertreten.

GENERAL AEROSPACE: General Aerospace transformiert die Ansprüche seiner Kunden an Motion-Control-Komponenten in technisch ausgefeilte, progressive Produkte, mit denen bewegliche Flugzeugteile wie Sitze oder Gepäckfächer bewegt werden können. Seit mehr als 15 Jahren bietet das Unternehmen innovative und überzeugende Lösungen, die die Flugsicherheit erhöhen, das Flugpersonal entlasten, den Passagierkomfort verbessern und Emissionen durch kontinuierliche Gewichtsreduzierung senken.

In der Region Europa sank der Umsatz im Q1 GJ2019 um 2,9 Prozent auf 112,6 Millionen Euro, was insbesondere auf einen schwächeren Automobilmarkt (u.a. Umstellung auf den WLTP-Prüfzyklus) zurückzuführen war. In der NAFTA-Region war der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal nahezu unverändert bei 83,7 Millionen Euro, wobei hier der starke US-Dollar unterstützend wirkte (durchschnittlicher Wechselkurs von 1,14$/EUR im Q1 GJ2019 vs. 1,18$/EUR im Q1 GJ2018). Bereinigt um USD/EUR-Währungseffekte lag die Wachstumsrate in NAFTA im Q1 GJ2019 bei -3,0 Prozent. In Asien / Pazifik und RoW (Rest of World) verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahresquartal von 7,4 Prozent auf 28,7 Millionen Euro. Verantwortlich waren hier insbesondere schwächere Märkte in China, die zu einem Rückgang von Automotive Gas Springs und Vibration & Velocity Control geführt haben.

Marktfaktoren beeinflussen Automotive- und Industrial-Geschäft

Nach Märkten verzeichnete Stabilus sowohl im Automotive- als auch im Industriegeschäft einen Umsatzrückgang im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019. Im Automotive-Segment, das für 64 Prozent der Konzernumsätze stand, gingen die Erlöse um 2,8 Prozent auf 143,4 Millionen Euro zurück (Q1 GJ2018: 147,6 Millionen Euro). Bereinigt um USD/EUR-Währungseffekte lag der Umsatzrückgang bei 4,1 Prozent und konnte sich somit nicht vom Automotive-Markt entkoppeln, in dem die Anzahl der weltweit produzierten Leichtfahrzeuge im Q1 GJ2019 um 3,4 Prozent auf 24,4 Millionen Stück zurückging. Die schwächere Entwicklung der globalen Automobilindustrie ist insbesondere auf die Unsicherheiten aus der Umstellung auf den WLTP-Prüfzyklus, der Brexit-Debatte und des schwelenden Handelskonfliktes zwischen den USA und China zurückzuführen. Diese Entwicklung hatte sowohl bei Automotive Powerise als auch bei Automotive Gas Springs einen spürbaren Effekt. Auf das Industriegeschäft, das mit einem Umsatz von 81,6 Million Euro im Q1 GJ2019 einen moderaten Rückgang von 1,7 Prozent zum Vorjahresquartal (Q1 GJ2018: 83,0 Millionen Euro) verzeichnete, entfielen 36 Prozent des Konzernumsatzes. Währungsbereinigt ging der Umsatz in dem Segment um 2,7 Prozent zurück. Das Wachstum in den Segmenten Baumaschinen, Maschinenbau-/Produktionstechnologie sowie eine Verbesserung des Solardämpfergeschäftes reichten dabei nicht aus, die Schwäche in den Märkten Landmaschinen und Transport auszugleichen.

Bereinigte EBIT-Marge von 13,7 Prozent im ersten Quartal

Das bereinigte betriebliche Ergebnis (bereinigtes EBIT) sank im Q1 GJ2019 um 9,1 Prozent auf 30,8 Millionen Euro. Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 13,7 Prozent, nach 14,7 Prozent im Vergleichsquartal Q1 GJ2018.

Im Q1 GJ2019 lag der Gewinn bei 17,7 Millionen Euro, nach 21,7 Millionen Euro im Vorjahresquartal, wobei im Q1 GJ2018 ein positiver Einmaleffekt in Höhe von 4,1 Millionen Euro aus der Neubewertung der US-Steuerverbindlichkeiten enthalten waren. Der freie Cashflow (FCF) lag bei 12,4 Millionen Euro, nach 14,7 Millionen Euro im Q1 GJ2018.

Prognose an Marktentwicklung angepasst

Aufgrund des aktuellen Marktumfelds passt Stabilus seine im Geschäftsbericht 2018 veröffentlichte Prognose an und erwartet nun für das Gesamtgeschäftsjahr 2019 ein Umsatzwachstum von rund 2 Prozent auf ca. 980 Mio. Euro (unter Annahme eines im Vorjahresvergleich konstanten USD/EUR-Kurses von 1,19), gegenüber einer vorherigen Wachstumserwartung von 5 Prozent. Die bereinigte EBIT-Marge wird bei ca. 15 Prozent erwartet, gegenüber einer vorherigen Prognose von 15,5 Prozent. Die Anpassung liegt in der Schwäche des chinesischen Automobilmarktes, der anhaltenden WLTP- und Dieselproblematik in Deutschland, den zunehmenden Unsicherheiten durch den Brexit sowie in dem schwelenden Handelskonflikt zwischen den USA und China begründet.

