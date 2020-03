SDAX | Stabilus: Corona dampft die Prognose ein - alles ungewiss solange nicht klar ist...

17.03.2020 - Die Stabilus S.A. (ISIN: LU1066226637) musste heute die Notbremse ziehen - Prognose kassiert und weitere Entwicklung abhängig von der weiteren Entwicklung der weltweiten Fahrzeugproduktion im Schatten Coronas: "Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten in Zusammenhang mit COVID-19 und der wesentlichen Reduzierung der aktuell erwarteten globalen Fahrzeugproduktion im Geschäftsjahr 2020 (endet am 30. September2020) um rund 6 Prozent im Jahresvergleich, im Vergleich zur vorher erwarteten Reduzierung von lediglich rund 2 Prozent aus November 2019, hält die Stabilus S.A. ("Stabilus", ISIN LU1066226637) die zu diesem Zeitpunkt veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2020 für nicht mehr erreichbar. Aufgrund des signifikanten Rückgangs der wirtschaftlichen Aktivitäten wird der Umsatz im GJ2020 voraussichtlich unter dem bisher prognostizierten Niveau von 970 bis 990 Millionen Euro sowie die bereinigte EBIT-Marge voraussichtlich unter der bisherigen Erwartung von 15 Prozent liegen. Angesichts der Dynamik der weltweiten Entwicklungen in Zusammenhang mit COVID-19 kann eine Präzisierung der Erwartungen hinsichtlich des Umsatzes und der bereinigten EBIT-Marge erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen."

MuM, DataGroup und MBB - Werte denen Lukas Spang einiges zutraut

Vectron voll getroffen von Corona - ehrgeizige Ziele eingedampft

Wacker Chemie liefert das erwartet schlechte Ergebnis für 2019 - Corona könnte in 2020 mehr als 100 Mio. EUR kosten...

Gibt Gea Gas beim Umbau - Ja. 2019 innerhalb der Prognosen

Max Automation in 2019 - so hofft man - zum letzten Mal in den Miesen wegen Non-Core

Spontan stellte sich der DEFAMA-CEO M. Schrade Fragen zur Auswirkung von Corona und wie man vorbildlich darauf reagieren kann

Wirecard's Kursvorzeichen gestern war grün - kommen langsam die Deals mit GRAB, KLARNA ins Blickfeld und nicht die allgemeine Marktpanik?

SHOPAPOTHEKE lieferte 30% Umsatzplus in 2019 und sieht für 2020 20% plus Gewinnschwelle als erreichbare Ziele - und Aktie hat den Boersencrash unbeschadet überstanden

Mit Hypoport gibt es einen stark zurückgekommenen Wert, der gestern wieder einen Zukauf melden konnte - Synergien voraus

AKASOL ist früher fertig als geplant

GOLD, GOLD - geht es Richtung 5.000,00 EUR die UNZE -GOLDREPORT - KOSTENLOS

EINE AKTIE DIE BESSER ALS WIRECARD IST - HIER

Stabilus meldete am 03.02.2020 Zahlen für ihr am 31.12.2019 geendetes Q1 - da war noch alles in Ordnung

Relativ stark im Vergleich zum Wettbewerb, aber erreicht (noch) nicht Prognosevorgaben..Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal GJ2020 gegenüber dem Vorjahresquartal um 2,8 Prozent auf 231,4 Millionen Euro (Q1 GJ2019: 225,0 Millionen Euro). Dabei wurde das Wachstum durch Währungs- sowie Akquisitionseffekte in Höhe von 4,1 Prozent des Konzernumsatzes begünstigt.

Dr. Michael Büchsner, CEO von Stabilus, sagte zu den Zahlen des Q1: "Stabilus hat sich angesichts eines anhaltend schwierigen Marktumfelds, das von einer weltweit rückläufigen Automobilproduktion geprägt ist, im abgelaufenen ersten Quartal solide geschlagen. Insbesondere unsere Geschäftsentwicklung im Bereich Automotive in den Regionen Americas sowie in Asien-Pazifik und das Wachstum im Geschäftsbereich Industrial stimmen uns zuversichtlich. Wir bestätigen somit unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2020. Mit unserer angepassten Organisationsstruktur, die Ausdruck unseres Wachstumsprofils sowie des erweiterten geografischen Fokus des Unternehmens ist, stellen wir zudem die Weichen für weiteres profitables Wachstum."{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt)}

Ambitionierte 2025er Ziele - ob die Bestand haben werden?

Bisher gab es noch kein Zurückrudern von Stabilus für seine 2017 kommunizierte STAR 2025 Langfristprognose, nach der ein jährliches organisches Umsatzwachstum von durchschnittlich 6 Prozent bis zum Geschäftsjahr 2025 erwartet wird. Die Prognose war aus Sicht des Vorstands und Aufsichtsrats trotz der unerwartet schwachen Märkte in den Jahren 2018 und 2019 erreichbar. Voraussetzung dafür ist, dass sich die aktuellen Erwartungen in Bezug auf das globale BIP-Wachstum von durchschnittlich 2,8 bis 3,0 Prozent in den Kalenderjahren 2021 bis 2025 realisieren, sich die globale Fahrzeugproduktion auf das aktuell erwartete Niveau von 91,8 Millionen Fahrzeuge im Kalenderjahr 2021 erholt und bis zum Kalenderjahr 2025 auf 101,7 Millionen Fahrzeuge steigt - soweit noch im Februar, wird es dabei bleiben, wenn 2020 so unsicher scheint.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt_03)}

Aktuell (17.03.2020 / 19.31 Uhr) notieren die Aktien der Stabilus S.A. im Tradegate-Handel im MINUS mit-4,82 % (1,62 EUR) bei 32,00 EUR.