SDAX: Sixt und Hapag-Lloyd deutlich hochgestuft – SGL Carbon überkauft?

Weitere Suchergebnisse zu "SGL Carbon":

Kommentar von Mark de Groot

Liebe Leser,

in absoluten Zahlen gesehen haben die Analysten ihre Kursziele in den letzten 14 Tagen insbesondere für Bertrandt, zooplus und CEWE Stiftung deutlich reduziert. Spürbar zulegen konnten bei der Experteneinschätzung hingegen die Papiere von Sixt, Stabilus, VTG und Hapag-Lloyd. Wir haben für Sie alle aktuellen Analysten-Kursziele der SDAX-Titel genauer unter die Lupe genommen und zu einer Übersicht zusammengestellt, inklusive Vergleich zum Stand der Dinge vor 14 Tagen.

Betrachten wir hingegen das relative Kurspotenzial, dann trauen die Analysten nach wie vor der Aktie von Rocket Internet am meisten zu. Mit weitem Abstand folgen Hamborner REIT, MLP und Capital Stage. Als überkauft gelten laut der Analysehäuser DMG Mori, HHLA und Biotest. Innerhalb der der letzten 14 Tagen hat sich auch die SGL Carbon aufgrund einer starken Kursrallye an diese Gruppe herangepirscht.

Zu den Zahlen

Ich persönlich vertraue auf die Schwarmintelligenz, deshalb die Angabe des Median-Werts (Mittelwert) in Euro aus allen Kurszielen für eine Aktie. Wenn Sie als Anleger diesen Wert betrachten, ist für Sie aber wichtig, zu wissen, wie groß dieser Schwarm ist. Daher die Angabe der Analystenzahl, die sich zur Aktie geäußert hat. Als Faustregel gilt: Je größer das Unternehmen, umso mehr Analysten beschäftigen sich mit dem Titel.

Zusätzlich zeigen wir Ihnen in der Tabelle die durchschnittliche Bewertung Mitte August an („Vor 2 Wochen“) und die Veränderung in absoluten Zahlen („Differenz“). So erkennen Sie, in welche Richtung sich die Einschätzung der Analysten derzeit bewegt.

Und der prozentuale Abstand zum realen Kurswert ist selbsterklärend. Nach dieser Kennziffer sortieren wir auch die Tabelle. Bitte beachten Sie aber das Erfassungsdatum der letzten Aktualisierung, das Sie unterhalb der Tabelle finden. Denn ich werde die Liste nur im 14-Tages-Rhythmus updaten.

Unternehmen

Analysten

Kursziel in €

Vor 2 Wochen

Differenz

Abstand in %

Rocket Internet

6

30,90

30,90

0,00

60,10%

Hamborner Reit

4

11,25

11,25

0,00

27,10%

MLP

4

7,50

7,50

0,00

26,20%

Capital Stage

9

8,30

8,30

0,00

25,00%

Deutz AG

10

7,80

7,80

0,00

22,10%

Grammer

8

53,50

53,50

0,00

20,60%

CEWE Stiftung

8

86,00

90,00

-4,00

19,30%

Patrizia Immobilien

8

20,00

20,00

0,00

17,50%

ElringKlinger

22

17,00

17,00

0,00

16,50%

Wacker Neuson

5

27,50

27,00

0,50

14,90%

Grand City Properties

18

21,00

20,60

0,40

14,80%

Adler Real Estate

8

15,35

15,48

-0,13

14,40%

Heideldruck

11

3,60

3,55

0,05

14,20%

W&W

5

25,00

25,00

0,00

13,40%

Scout24

13

38,25

38,25

0,00

13,10%

Klöckner & Co

19

10,50

10,50

0,00

12,40%

Hypoport

5

139,00

139,00

0,00

11,60%

Zooplus

12

164,00

174,00

-10,00

11,60%

Koenig & Bauer

8

70,50

70,50

0,00

11,10%

DIC Asset

8

10,50

10,40

0,10

11,00%

SAF-Holland

12

17,00

17,00

0,00

10,90%

Takkt

10

21,80

21,80

0,00

10,30%

Hornbach Holding

8

84,40

84,00

0,40

10,20%

Tele Columbus

9

10,50

10,50

0,00

10,10%

Bet-at-home.com

4

110,00

110,00

0,00

8,90%

Amadeus Fire

4

80,00

80,00

0,00

8,80%

Dt. Beteiligungs

5

45,00

45,00

0,00

8,70%

Sixt

9

69,25

61,00

8,25

8,20%

TLG Immobilien

12

20,00

20,65

-0,65

7,50%

WashTec

4

71,50

71,50

0,00

7,40%

Indus Holding

6

68,00

67,00

1,00

7,30%

WCM

5

3,40

3,40

0,00

5,30%

BayWa

9

33,00

33,00

0,00

4,70%

Puma

19

360,00

360,00

0,00

4,10%

Vossloh

10

58,00

58,00

0,00

2,60%

Stabilus

12

72,00

67,50

4,50

0,00%

Diebold Nixdorf

6

69,74

69,74

0,00

-0,20%

Bertrandt

9

75,00

86,00

-11,00

-0,30%

Grenke

7

75,00

75,00

0,00

-1,00%

Borussia Dortmund

2

7,25

6,75

0,50

-1,60%

ADO Properties

10

39,65

38,75

0,90

-3,20%

Hapag-Lloyd

12

35,00

32,25

2,75

-3,70%

VTG

12

42,00

39,00

3,00

-4,80%

KWS Saat

8

330,00

330,00

0,00

-5,70%

Gerry Weber

14

10,00

10,00

0,00

-6,50%

Rhön-Klinkum

12

24,70

24,70

0,00

-11,50%

SGL Carbon

11

11,58

11,04

0,54

-15,50%

Biotest

3

17,90

17,90

0,00

-24,00%

HHLA

15

20,00

19,30

0,70

-25,20%

DMG Mori

3

37,35

39,25

-1,90

-25,50%



Letzte Aktualisierung am 1.9.2017, 16:30 Uhr

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" von Börsen-Guru Jürgen Schmitt kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Mark de Groot.