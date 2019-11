SDAX | Sixt SE: Von Rekord zu Rekord

Der operative Konzernumsatz des internationalen Mobilitätsdienstleisters stieg von Januar bis September 2019 gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum deutlich um 14 % auf 2,2 Mrd. Euro. Ein Wachstumstreiber ist die Digitalisierungsstrategie SIXT ONE, die nicht nur die neue SIXT App umfasst, sondern zugleich auch die Digitalisierung sämtlicher Vertriebskanäle und operativen Geschäftsprozesse zum Ziel hat.

So erzielte beispielsweise die neue SIXT App mit dem integrierten Angebot aus SIXT rent, SIXT share und SIXT ride eine überaus positive Kundenresonanz. Über eine Million Mal wurde die App seit dem Start der neuen Mobilitätsplattform ONE im Februar heruntergeladen, ebenso verzeichnete der Konzern bei den Nutzungszahlen ("Daily / Monthly Active Users") dreistellige prozentuale Zuwachsraten. Ein weiterer Wachstumsmotor ist die Auslandsexpansion. Alleine in den USA verzeichnet der Konzern ein Umsatzplus von mehr als 30 % auf Euro-Basis. Die Prognosen des Vorstands für das Gesamtjahr 2019 mit Blick auf Umsatz und Ergebnis werden bestätigt.

Erich Sixt, Vorstandsvorsitzender der Sixt SE: "Im Jahr 2019 laufen die SIXT-Geschäfte weiterhin über unseren Erwartungen. Wir wachsen um ein Vielfaches stärker als unsere Wettbewerber. Das bestärkt uns, in unserem Kurs, im Markt als Innovationstreiber zu agieren und unsere Vision einer grenzenlosen Mobilität für unsere Kunden konsequent umzusetzen. Der starke Anstieg der Nutzer- und Buchungszahlen über unsere App zeigt, dass wir mit unserem integrierten Angebot genau den Nerv des Marktes getroffen haben. Wir sind fest entschlossen, unsere erfolgreiche Digitalisierungsoffensive mit Nachdruck voranzutreiben. Diese Transformation zu einem der führenden digitalen Mobilitätsanbieter wie auch die weitere Expansion in den USA und Europa werden weiterhin hohe Investitionen erfordern. Doch damit bekräftigen wir unseren starken Wachstumswillen und bauen jetzt ein belastbares Fundament für die erfolgreiche Zukunft unseres Unternehmens."

Konsequenter Digitalisierungskurs für Web, App und Stationen

Die Ende Februar 2019 gestartete integrierte Mobilitätsplattform ONE samt der neuen SIXT App entwickelt sich weiterhin überaus erfolgreich: Mehr als eine Million Mal wurde die App seit ihrem Relaunch im Februar heruntergeladen. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer stieg im gleichen Zeitraum um 130 % und die Buchungsrate über die App erhöhte sich sogar um 290 %. Die Digitalisierungsstrategie SIXT ONE umfasst neben der App die Digitalisierung sämtlicher Vertriebskanäle und operativer Geschäftsprozesse des Konzerns. So wurde im Juli ein kompletter Relaunch der SIXT-Webseite sixt.com nach umfassender technischer Optimierung live gestellt. Parallel treibt SIXT die Digitalisierung seines Service auch an den Stationen kontinuierlich voran. Derzeit erfolgt der Roll-out einer neuen Vermietsoftware, die den Anmiet- und Rückgabeprozess für die Kunden deutlich flexibilisieren und beschleunigen wird.

Breites regionales Wachstum in den USA und Europa

In den USA, dem mit einem Volumen von rund 31 Mrd. US Dollar größten Autovermietmarkt der Welt, wurde im dritten Quartal die dynamische Entwicklung fortgesetzt, so dass für die ersten neun Monate 2019 ein Umsatzwachstum von - umgerechnet in Euro - mehr als 30 % zu Buche steht. Die Zahl der in diesem Jahr neu eröffneten US-Stationen stieg im dritten Quartal auf sieben an, im vierten Quartal werden drei weitere Stationen folgen. In Europa entwickelten sich vor allem Italien, Spanien und Großbritannien überaus erfolgreich mit Zuwachsraten von mehr als 20 %. Aber auch in Deutschland wächst SIXT im Umsatz mit 8 % unverändert gegen den Markttrend.

Wesentliche Konzern-Kennzahlen der ersten neun Monate 2019 im Überblick

Der operative Umsatz (ohne Erlöse aus dem Verkauf von Leasing-Rückläufern) erhöhte sich gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 14 % auf 2,2 Mrd. Euro (9M 2018: 2,0 Mrd. Euro).

Die operativen Erlöse im Geschäftsbereich Mobility wurden um 17 % auf 1,9 Mrd. Euro ausgeweitet (9M 2018: 1,6 Mrd. Euro). Dabei erreichte das Auslandsgeschäft einen Erlösanstieg um 24 % auf 1,2 Mrd. Euro (9M 2018: 1,0 Mrd. Euro). In Deutschland wuchs SIXT auf hohem Niveau um 8 % deutlich über dem Branchenschnitt und erreichte einen Umsatz von 727 Mio. Euro (9M 2018: 674 Mio. Euro).

Im Geschäftsbereich Leasing nahmen die operativen Umsatzerlöse in den ersten neun Monaten von 349 Mio. Euro um 2 % auf 341 Mio. Euro ab.

Der Gesamtumsatz des Konzerns (inklusive der Erlöse aus Fahrzeugverkäufen im Geschäftsbereich Leasing) erreichte 2,5 Mrd. Euro, ein Wachstum von 14 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (9M 2018: 2,2 Mrd. Euro).

Das Ergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 16,4 % auf 837 Mio. Euro (9M 2018: 719 Mio. Euro).

Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) lag von Januar bis September mit 281 Mio. Euro nur knapp um 1,5 % unter dem Vorjahreswert von 285 Mio. Euro, der um den vereinnahmten Einmalertrag aus dem Verkauf der Beteiligung an DriveNow bereinigt ist (ausgewiesener Wert 9M 2018: 482 Mio. Euro). In dem Ergebnis sind Rekordinvestitionen in neue digitale Angebote und Services, in die wachsende Fahrzeugflotte und in Marketingmaßnahmen, vor allem im Zusammenhang mit SIXT ONE bereits verarbeitet. Ohne diese Investitionen und die Berücksichtigung des neuen Bilanzierungsstandards IFRS 16 (Leasingverhältnisse) liegt das Ergebnis über dem Vorjahresniveau. Die EBT-Marge beider Geschäftsbereiche liegt trotz der hohen Investitionen über ihrem langfristigen Zielniveau von mindestens 10 % (Mobility) bzw. 6 % (Leasing).

Investitionen: In den ersten neun Monaten 2019 steuerte SIXT konzernweit rund 211.100 Fahrzeuge (9M 2018: circa 200.300 Fahrzeuge) mit einem Gesamtwert von 6,06 Mrd. Euro (9M 2018: 5,47 Mrd. Euro) in die Vermiet- und Leasingflotte ein. Das entspricht einer Ausweitung der Fahrzeuganzahl um 5,4 % und des Investitionsvolumens um 10,7 %.

Unveränderter Ausblick auf das Gesamtjahr 2019

SIXT bestätigt nach dem erfreulichen Verlauf der ersten neun Monate die bisherigen Aussagen zum Gesamtjahr 2019: Unter der Voraussetzung, dass sich das gesamtwirtschaftliche Umfeld nicht wesentlich verschlechtert, erwartet der Vorstand für den Konzern im Vergleich mit den Vorjahreswerten einen deutlich steigenden operativen Umsatz sowie ein stabiles EBT (ohne Berücksichtigung des Verkaufs der DriveNow-Beteiligung im Vorjahr).

