SDAX | Shop Apotheke steigert Konzernumsatz um +104%

17.10.2018 - Die kumulierten Konzern-Umsatzerlöse der seit 24. September 2018 im SDAX notierten Shop Apotheke Europe N.V. (ISIN: NL0012044747) sind in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2018 (01.01. bis 30.09.) wie geplant deutlich gewachsen. Auf Basis vorläufiger Zahlen steigerte der Konzern den Umsatz um +104% auf knapp EUR 389 Mio., nach EUR 191 Mio. im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Shop Apotheke Europe ist damit erneut die am schnellsten wachsende Online-Apotheke in Europa.

Im Kernmarkt und umsatzstärksten Segment "Germany" erhöhte die kürzlich zum "Online-Händler des Jahres" ausgezeichnete Shop Apotheke Europe N.V. den Umsatz im Berichtszeitraum gegenüber dem Vorjahr um +120% auf EUR 301,8 Mio. (Vorjahr: EUR 137,5 Mio.). Im Segment "International", das die europäischen Märkte Frankreich, Italien, Spanien, Österreich, Belgien und die Niederlande umfasst, hat das Unternehmen den Umsatz innerhalb des Berichtszeitraums um 64% auf rund EUR 87 Mio. gesteigert (9M/2017: EUR 53 Mio.).

Für das vierte Quartal 2018 erwartet der Vorstand eine deutliche Zunahme der Konzernumsatzerlöse. Diese Erwartung basiert neben saisonalen Effekten auch auf der Sortimentserweiterung mit hochwertiger Funktionsnahrung durch die Mitte Juli erfolgte Übernahme der nu3 GmbH, Berlin.

Endgültige Zahlen sowie die vollständige Quartalsmitteilung veröffentlicht Shop Apotheke Europe am 14. November 2018.

Aktuell (17.10.2018 / 09:02 Uhr) notieren die Aktien der Shop Apotheke Europe N.V. im Xetra-Handel mit einem Plus von +1,90 EUR (+4,23 %) bei 46,80 EUR.



