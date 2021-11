SDAX | SIXT verzeichnet das beste Quartalsergebnis der Unternehmensgeschichte

Mit einem Konzerngewinn vor Steuern (EBT) von 253,2 Mio Euro hat der internationale Mobilitätsdienstleister Sixt SE (ISIN: DE0007231326) im dritten Quartal 2021 operativ das mit Abstand beste Quartalsergebnis in der Unternehmensgeschichte erzielt. Gegenüber dem Vorjahresquartal (66,0 Mio. Euro) ergibt sich nahezu eine Vervierfachung, gegenüber dem dritten Quartal im Vor-Corona-Jahr 2019 errechnet sich ein Anstieg um 72,8 %. Der operative Konzernumsatz lag im dritten Quartal mit 795,2 Mio Euro um 73,0 % über dem Niveau im gleichen Vorjahreszeitraum (459,7 Mio Euro) und sogar um 2,2 % über dem Wert im dritten Quartal 2019 (778,2 Mio Euro).

9 gute Monate

Auch der Blick auf den Neunmonatszeitraum fällt positiv aus: Mit einem EBT von 317,4 Mio Euro hat SIXT in den ersten neun Monaten dieses Jahres bereits mehr verdient als im gesamten Vor-Corona-Jahr 2019 (308,2 Mio). Im Vergleich zu den ersten neun Monaten des Jahres 2019 betrug die Steigerung 22,1 %, im Vorjahreszeitraum 2020 war noch ein negatives EBT von 56,9 Mio. Euro angefallen. Der operative Konzernumsatz erhöhte sich in den ersten neun Monaten gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum um 38,4 % auf 1,62 Mrd. Euro.

Bei diesen erheblichen Umsatz- und Ertragssteigerungen profitierte SIXT von einer starken, in den Herbst hinein andauernden Nachfrage nach Mobilität, insbesondere in den USA und den europäischen Märkten. Neben Urlaubsreisen zeigte sich auch im Bereich der Geschäftsreisen eine deutliche Erholung: So lagen die weltweiten B2B-Umsätze in den Monaten August und September 2021 bereits wieder über den Umsätzen der gleichen Zeiträume im Jahr 2019. Passend dazu vermeldete auch die internationale Luftverkehrsorganisation IATA (International Air Transport Association) eine Erholung beim Passagieraufkommen. Einhergehend mit der hohen Nachfrage zeigte sich ein in der gesamten Autovermietbranche gestiegenes Marktpreisniveau.

Internationalisierungsstrategie zeigt Wirkung und zahlt sich aus

Neben diesen externen Einflussfaktoren wirkten sich vor allem die strategischen Wachstumsmaßnahmen positiv aus, die SIXT während der Corona-Pandemie umgesetzt hat: Insbesondere auf dem US-Markt verzeichnete der Mobilitätsdienstleister ein rasantes Wachstum. Für das dritte Quartal stand im Vergleich zum Vorjahresquartal nahezu eine Verdreifachung des operativen Segmentumsatzes auf 175,5 Mio. Euro zu Buche, gegenüber dem dritten Quartal 2019 betrug das Umsatzplus 29,0 %. Für die ersten neun Monate weist SIXT in den Vereinigten Staaten eine Umsatzverdoppelung auf 413,1 Mio. Euro aus (neun Monate 2020: 203,6 Mio. Euro), gegenüber dem Zeitraum Januar bis September 2019 errechnet sich ein Anstieg um 11,3 %.

Einen spürbaren Wachstumsbeitrag lieferten bereits die zehn Stationen an wichtigen Verkehrsflughäfen, die SIXT 2020 übernommen und neu ausgerichtet hatte. Dadurch konnte die Position als viertgrößter Autovermieter der USA mit 94 Standorten kontinuierlich ausgebaut werden. Am Flughafen von Miami konnte SIXT wiederholt auf Monatsbasis die Marktführerschaft erreichen, welche die Ausweitung von Marktanteilen unterstreicht. Damit einher geht eine Erhöhung von Markenbekanntheit und Kundenzufriedenheit in Übersee: Erst Anfang Oktober wurde SIXT vom renommierten Reisemagazin Condé Nast Traveler mit dem Readers‘ Choice Award als Top 3 unter den Autovermietern in den USA ausgezeichnet.

Lange Sommersaison in Europa

Im europäischen Ausland, insbesondere in Ferienländern wie Frankreich, Spanien und Italien, verzeichnete SIXT eine hohe Nachfrage bis in den Herbst hinein. Im dritten Quartal erreichte SIXT im Segment Europa (ohne Deutschland) in der Folge einen operativen Umsatzzuwachs von 82,3 % auf 386,7 Mio. Euro (drittes Quartal 2020: 212,1 Mio). In den ersten neun Monaten lagen die Erlöse im Segment Europa (ohne Deutschland) bei 681,8 Mio. Euro, ein Zuwachs im Periodenvergleich um 51,2 % (neun Monate 2020: 450,8 Mio). Damit lieferte das Segment im dritten Quartal und im Neunmonatszeitraum auch den mit Abstand größten Beitrag zum operativen Konzernergebnis.

Im Segment Deutschland nahm der operative Umsatz im dritten Quartal aufgrund der erst wieder anziehenden Geschäftsreisen mit 233,1 Mio. Euro im Vergleich zu beiden anderen Segmenten etwas verhaltener zu (+24,1 % gegenüber dem dritten Quartal 2020). Die Ertragslage wurde im Inland sowohl gegenüber dem Vorjahr als auch gegenüber 2019 deutlich verbessert.

Flotte trotz angespannter Beschaffungsmärkte ausgeweitet

Im Zuge der ansteigenden Nachfrage ist es SIXT gelungen, trotz der aktuellen Knappheit an Fahrzeugen die Vermietflotte auszuweiten, die wachsende Nachfrage bestmöglich zu bedienen und die Marktanteile im In- und Ausland auszubauen. Während beispielsweise die Anzahl der Neuwagenzulassungen in Deutschland im September 2021 noch immer 19,5 % unter dem Niveau von 2019 lag, ist SIXT zum Ende des dritten Quartals bei der Flottengröße nur 8,4% vom Niveau des Vergleichsquartals 2019 entfernt. Im dritten Quartal befanden sich durchschnittlich rund 152.000 Fahrzeuge (Durchschnitt drittes Quartal 2020: 120.000 Fahrzeuge) in der weltweiten Flotte von SIXT.

Prof. Dr. Kai Andrejewski, Finanzvorstand (CFO) der Sixt SE: „SIXT kann von der aktuellen Marktsituation in der europäischen und US-amerikanischen Vermietbranche stärker als unsere Wettbewerber profitieren und damit seine Marktstellung weiter verbessern. Dies liegt nicht zuletzt daran, weil wir auch in der Corona-Krise und damit antizyklisch investiert und unsere Internationalisierungs- und Digitalisierungsstrategie konsequent umgesetzt haben. Die neuen Stationen in den USA, unser international erfolgreich ausgerolltes Auto-Abo-Angebot SIXT+ und die stetige Verbesserung unserer digitalen Prozesse im Sinne des Kunden zahlen sich in der aktuellen Aufschwungsphase immer mehr aus.

Diese Strategie ist nicht zuletzt möglich aufgrund der hochsoliden Finanzierungs- und Eigenkapitalsituation des SIXT-Konzerns: Ende September 2021 lag unsere Eigenkapitalquote bei 35 % und damit nochmals rund 4 Prozentpunkte höher als zum Ende des vergangenen Jahres. Vor diesem Hintergrund haben wir bereits im Oktober unsere Umsatz- und Ergebniserwartungen für das laufende Jahr nochmals angehoben. Wir gehen aktuell von einem anhaltend erhöhten Marktpreisniveau auch im kommenden Jahr aus. Unsere Kundinnen und Kunden tun somit gut daran, so frühzeitig wie möglich ihr Fahrzeug zu reservieren. Selbstverständlich werden wir Marktrisiken, wie die durch den Halbleitermangel verursachten Lieferengpässe im Fahrzeugmarkt und deren Auswirkungen auf das Marktpreisniveau, aber auch den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sehr genau im Blick behalten müssen.“

Ausblick – Rekordergebnis für Gesamtjahr 2021 in Sicht

Auf Basis der Geschäftsentwicklung im dritten Quartal und der weiterhin positiven Geschäftslage mit einer anhaltend guten Buchungslage hatte der Vorstand am 20. Oktober die Prognose für das Gesamtjahr 2021 angehoben: SIXT erwartet einen operativen Konzernumsatz zwischen 2,1 Mrd Euro und 2,3 Mrd. Euro und ein Konzern-EBT zwischen 390 Mio Euro und 450 Mio Euro. Damit würde das EBT von 308 Mio. Euro aus dem starken Vor-Corona-Jahr 2019 deutlich übertroffen.

Q3 2021 – Wesentliche Konzern-Kennzahlen

Der Konzernumsatz belief sich von Juli bis September 2021 auf 799,0 Mio. Euro, ein Anstieg um 72,7 % zum entsprechenden Vorjahreszeitraum (462,6 Mio). Dabei erzielte SIXT vor allem in den USA und in Europa sehr starke Zuwächse. Der Auslandsanteil im dritten Quartal erreichte 70,4 % (Q3 2020: 59,0 %)

Der Auslandsanteil im dritten Quartal erreichte 70,4 % (Q3 2020: 59,0 %)

Das Corporate EBITDA, welches das operative Konzernergebnis inklusive Zinsergebnis und Abschreibungen auf Vermietfahrzeuge darstellt, erreichte im dritten Quartal 287,9 Mio Euro nach 98,7 Mio Euro im gleichen Quartal 2020.

9M 2021 – Wesentliche Konzern-Kennzahlen

Im den ersten neun Monaten dieses Jahres erhöhte sich der Konzernumsatz um 38,2 % auf 1,63 Mrd Euro (9M 2020: 1,18 Mrd). Der Auslandsanteil erreichte 67,3 % (9M 2020: 55,7 %).

Der Auslandsanteil erreichte 67,3 % (9M 2020: 55,7 %).

Das Corporate EBITDA erreichte 414,8 Mio Euro nach 49,3 Mio Euro in den ersten neun Monaten des Vorjahres.

