SDAX | SAF-HOLLAND aller guten Dinge sind 2...

29.04.2019 – Die SAF-HOLLAND S.A. (ISIN: LU0307018795), einer der führenden Zulieferer von Truck- und Trailerkomponenten, und die zur Humbaur-Gruppe gehörende Kögel Trailer GmbH, einer der führenden Trailerhersteller in Europa, haben einen Mehrjahresvertrag über die Lieferung von Trailerachsen und Sattelstützen mit einem in Aussicht genommenen Auftragswert im niedrigen dreistelligen Millionenbereich abgeschlossen.

Dabei ist es der SAF-HOLLAND wiederum gelungen, sich in einem kompetitiven Marktumfeld gegen starke Konkurrenz durchzusetzen. "Dass wir mit unserem Angebot in technischer und kaufmännischer Hinsicht überzeugen konnten, freut uns sehr," sagt Alexander Geis, CEO der SAF-HOLLAND.

Die SAF-HOLLAND hat damit einen weiteren, in jüngster Zeit ausgeschriebenen Großauftrag für Trailerachsen und Sattelstützen gewonnen. Für die SAF-HOLLAND ist es der größte Einzelvertrag der Unternehmensgeschichte. "Mit diesem Mehrjahresvertrag wollen wir unsere führende Marktposition bei Trailerachsen in Europa stärken und gleichzeitig unserem Ziel ein Stück näherkommen, die für das Jahr 2020 angestrebten Umsatz- und Ergebnisziele zu erreichen", unterstreicht Alexander Geis.

Thomas Heckel, Geschäftsführer der Kögel Trailer GmbH, erklärt: "Dieser Vertrag ist ein weiterer Meilenstein in der langjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit unser beider Unternehmen. Die Trailerachsen der SAF-HOLLAND zeichnen sich in hohem Maße durch ihre Haltbarkeit, Wartungsfreundlichkeit, niedrigen Betriebskosten und die konsequente Leichtbauweise aus. Daneben hat das breite Servicenetzwerk der SAF-HOLLAND eine wichtige Rolle bei unserer Entscheidung gespielt."

