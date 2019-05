SDAX | RATIONAL mit erfolgreichem Start

Mit dem berichteten 12 Prozent Umsatzwachstum liegt das Unternehmen über den eigenen langfristigen Wachstumszielen im hohen einstelligen Bereich. Nachholeffekte aus der Markenzusammenführung im Jahr 2018, eine angekündigte Preisanpassung im Heimatmarkt Deutschland und positive Währungseffekte wirkten sich deutlich förderlich aus. Zusätzlich gestaltete sich der Produktmix umsatzsteigernd.

Der größte positive Einzeleffekt kam von der Währungsfront: durch die Abwertung des Euros gegenüber dem Vorjahresvergleichsquartal - zu nahezu allen für Rational relevanten Währungen - war die Umsatzentwicklung des ersten Quartals 2019 erheblich beeinflusst. Insbesondere die Entwicklung des US-Dollars (+ 8 Prozent), des britischen Pfunds (+ 2 Prozent), des kanadischen Dollars (+ 4 Prozent), des japanische Yens (+ 6 Prozent), des chinesischen Yuan (+ 2 Prozent) und des mexikanischen Peso (+ 5 Prozent) wirkten sich deutlich umsatzsteigernd aus.

Bereinigt um diese Effekte konnte Rational die weltweiten Umsatzerlöse um 10 Prozent steigern und liegt damit am oberen Ende der eigenen Erwartungen.

Beide Produktgruppen mit guter Entwicklung

Die Produktgruppe Combi-Dämpfer, welche die Produktion und den Vertrieb des SelfCookingCenter(R) und des CombiMaster(R) Plus repräsentiert, steigerte im ersten Quartal 2019 den Umsatz um

12 Prozent auf 178,6 Mio. Euro (Vj. 160,0 Mio. Euro). Die Produktgruppe VarioCookingCenter(R) konnte den Umsatz um 17 Prozent auf 15,7 Mio. Euro (Vj. 13,4 Mio. Euro) steigern.

Wachstumstreiber Deutschland, Nordamerika und Asien

Im Heimatmarkt Deutschland wuchs Rational in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres um knapp 16 Prozent. Hintergrund dieser starken Geschäftsentwicklung ist ein einmaliger Vorzieheffekt aufgrund einer angekündigten Preisanpassung sowohl für Combi-Dämpfer als auch für VarioCookingCenter(R) per April 2019. Einen wichtigen Beitrag zum Wachstum lieferte hier das VarioCookingCenter(R) mit 32 Prozent über der Vorjahresvergleichsperiode.

In Europa (ohne Deutschland) stiegen die Umsatzerlöse um 6 Prozent. Positiv gestaltete sich die Entwicklung in Frankreich, wozu ein sehr gutes Messegeschäft beitrug. Ein weiterer Wachstumstreiber war Italien, wo das VarioCookingCenter(R) deutlich überproportional zur Entwicklung beitragen konnte.

In Nordamerika lagen die Umsatzerlöse in den ersten drei Monaten um 26 Prozent über dem Vorjahr. Wesentliche Gründe hierfür sind das deutlich überproportionale Wachstum in Kanada sowie die positive Auswirkung des erheblich stärkeren US-Dollars und des stärkeren kanadischen Dollars. Währungsneutral wuchs die Region Nordamerika um rund 18 Prozent.

Lateinamerika trug mit einem Wachstum von knapp 7 Prozent ebenfalls zur positiven Geschäftsentwicklung bei. Der wesentliche Wachstumstreiber war hier Mexiko, wo nach einem eher mäßigen Vorjahr ein erhebliches Wachstum in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres verzeichnet werden konnte.

In Asien startete Rational ebenfalls sehr gut ins Jahr und realisierte ein Umsatzplus von knapp

17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Wachstumsmotor war hierbei erneut China. Auch Indien und die Business Development Region Asean entwickelten sich sehr positiv. Währungsneutral wuchs die Region um rund 14 Prozent.

In der Region Übrige Welt lagen die Umsatzerlöse um 3 Prozent über der Vorjahresvergleichsperiode.

Rohertragsmarge auf Vorjahresniveau

Im ersten Quartal 2019 erzielte Rational ein Bruttoergebnis vom Umsatz in Höhe von 114,8 Mio. Euro (Vj. 102,7 Mio. Euro ). Dies entspricht einer Steigerung von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Rohertragsmarge lag mit 59,1 Prozent auf dem Niveau des Vorjahres (Vj. 59,2 Prozent).

24 Prozent EBIT-Marge

Das Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT) lag mit 46,7 Mio. Euro um 14 Prozent über dem Vorjahr (Vj. 40,8 Mio. Euro). Die EBIT-Marge (EBIT in Relation zu den Umsatzerlösen) erreichte 24,0 Prozent (Vj. 23,5 Prozent). Der Anstieg des EBIT und die höhere EBIT-Marge resultierten vorwiegend aus den beschriebenen positiven Währungseffekten und Umbewertungseffekten von Fremdwährungspositionen zum Bilanzstichtag. Währungsneutral lag die EBIT-Marge bei 22,2 Prozent.

Die operativen Kosten stiegen im Vergleich zum ersten Quartal 2018 um 14 Prozent auf 70,0 Mio. Euro (Vj. 61,6 Mio. Euro). Das Kostenwachstum resultierte zu einem großen Teil aus den Bereichen Vertrieb und Service mit einer Steigerung um 5,6 Mio. Euro auf 50,3 Mio. Euro (Vj. 44,7 Mio. Euro). Die Kosten für Forschung und Entwicklung stiegen im Vorjahresvergleich um 14 Prozent auf 10,3 Mio. Euro (Vj. 9,0 Mio. Euro) an. Die Verwaltungskosten lagen nach drei Monaten um 19 Prozent über dem Vorjahr bei 9,3 Mio. Euro (Vj. 7,8 Mio. Euro).

76 Prozent Eigenkapitalquote - operativer Cashflow steigt

Zum Stichtag 31. März 2019 lag die Eigenkapitalquote mit 76 Prozent auf einem gewohnt hohen Niveau (Vj. 80 Prozent). Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist zu großen Teilen bedingt durch die Bilanzierung von Leasingverhältnissen gemäß IFRS 16. Mit der geplanten Dividenenausschüttung im Mai (Dividendenvorschlag von 9,50 Euro je Aktie; in Summe 108,0 Mio. Euro) wird diese wieder spürbar zurückgehen.

In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres wurde ein Cashflow aus operativer Tätigkeit von 24,2 Mio. Euro erwirtschaftet (Vj. 14 Tsd. Euro). Der Anstieg ist hauptsächlich auf das höhere Ergebnis zurückzuführen.

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit enthält Investitionen in das Sachanlagevermögen sowie immaterielle Vermögenswerte. Diese Investitionen betrugen im ersten Quartal 9,2 Mio. Euro (Vj. 17,2 Mio. Euro) und sind damit im Vorjahresvergleich um 8,0 Mio. Euro gesunken.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit reflektiert Tilgungsund Zinszahlungen auf Darlehen bis Ende März. Er lag bei - 3,4 Mio. Euro (Vj. - 0,7 Mio. Euro). Die Entwicklung resultiert hauptsächlich aus der Tilgung und Zinszahlung von Leasingverbindlichkeiten. Neben den Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in Höhe von 169,5 Mio. Euro (Vj. 178,7 Mio. Euro) verfügte Rational zum Stichtag 31. März 2019 über Finanzanlagen in Festgelder und einen Spezialfonds über insgesamt 74,3 Mio. Euro (Vj. 72,6 Mio. Euro). Die in Summe niedrigere Liquidität gegenüber dem Vorjahr ist größtenteils auf hohe Investitionen des vergangenen Jahres und des abgelaufenen Geschäftsquartals zurückzuführen.

Über 50 neue Mitarbeiter eingestellt

Auch im Jahr 2019 steht der weitere Ausbau der globalen Vertriebs- und Serviceorganisation im Mittelpunkt. Im ersten Quartal 2019 wurden 53 neue Mitarbeiter eingestellt, rund die Hälfte davon in Deutschland. Der Großteil der neuen Stellen ist im Vertrieb und vertriebsnahen Funktionen entstanden, der Rest maßgeblich in unterstützenden Funktionen. Zum Stichtag 31. März 2019 beschäftigte die Rational-Gruppe 2.166 Mitarbeiter.

Ausblick bestätigt

Die große Mehrheit der Kunden ist mit den Produkten und Dienstleistungen so zufrieden, dass sie jederzeit wieder kaufen würde und dies auch Freunden und Kollegen empfiehlt. Diese Einschätzung wurde bei der letzten Kundenzufriedenheitsbefragung erneut bestätigt. In Verbindung mit dem großen Marktpotenzial und der Nähe zu dem menschlichen Grundbedürfnis Essen sieht der Vorstand der Rational AG gute Voraussetzungen, den erfolgreichen Wachstumskurs fortzusetzen.

Durch oben beschriebene Sondereffekte lag das erste Quartal 2019 mit einem berichteten Umsatzwachstum von 12 Prozent und einer über Vorjahresniveau liegenden EBIT-Marge über den Unternehmenserwartungen. Aufgrund des hohen Basiseffekts aus dem starken Wachstum von

17 Prozent im zweiten Quartal 2018 und den beschriebenen Vorzieheffekten im abgelaufenen Quartal erwartet das Unternehmen im kommenden Quartal keine großen Wachstumszahlen. Wir legen dabei Wert darauf, dass eine rein auf kurzfristige Quartalsergebnisse zielende Geschäftsperformance mit heutiger Kundenstruktur und Geschäftsmodell nicht der Steuerung des Managements entspricht.

In Anbetracht dieser Hintergründe bestätigt der Vorstand der Rational AG die für das Geschäftsjahr 2019 gegebene Prognose, das heißt ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich und eine EBIT-Marge von rund 26 Prozent.

Aktuell (07.05.2019 / 10:23 Uhr) notieren die Aktien der Rational AG im Xetra-Handel mit einem Minus von -3,50 EUR (-0,59 %) bei 586,00 EUR.



