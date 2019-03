SDAX | RATIONAL AG wächst weiter erfolgreich

Damit erfüllt das Unternehmen die unterjährig angehobene Wachstumsprognose von 10 bis 12 Prozent. Nordamerika war mit einer Steigerungsrate von 26 Prozent ein wesentlicher Wachstumstreiber, ebenso trug China überproportional zum fortgesetzten Wachstum bei. Auch die anderen Regionen haben zu dieser positiven Entwicklung beigetragen. Die Schwäche einiger Fremdwährungen, insbesondere des US-Dollar und der Schwellenländerwährungen lastete negativ auf der Umsatzentwicklung. Währungsneutral lag das Wachstum bei knapp 13 Prozent.

Rational schließt Markenzusammenführung erfolgreich ab

Die Marke Rational schrieb in den letzten Jahrzehnten eine besondere Erfolgsgeschichte und prägte den Combi-Dämpfer-Markt maßgeblich. Auch das noch jüngere VarioCookingCenter(R) begeistert immer mehr Kunden, insbesondere in Europa. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde die Integration beider Produktgruppen im Vertrieb erfolgreich fortgesetzt. Um das große, weltweite Vertrauen in die Marke Rational und Synergien noch besser zu nutzen, wird das VarioCookingCenter(R) ab 2019 ausschließlich unter der starken Marke Rational und über die Rational-Vertriebsgesellschaften verkauft. Das VarioCookingCenter(R) konnte mit einer Umsatzsteigerung um 14 Prozent etwas überproportional wachsen und leistete einen wichtigen und stets größer werdenden Erfolgsbeitrag.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

EBIT-Marge über 26 Prozent

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei 205 Millionen Euro (Vj. 188 Millionen Euro) und die EBIT-Marge bei 26,4 Prozent (Vj. 26,7 Prozent). Die Herstellkosten und operativen Kosten stiegen 2018 leicht überproportional zu den Umsatzerlösen. Neben leicht gestiegenen Einkaufspreisen und einem höheren Anteil kleinerer Gerätegrößen mit etwas niedrigeren Margen war ein wesentlicher Grund hierfür der negative Währungseffekt. Währungsneutral lag die EBIT-Marge bei knapp 27 Prozent.

9,50 Euro Dividende je Aktie vorgeschlagen - Dividende im zehnten Jahr in Folge erhöht

In Anbetracht der erfolgreichen Geschäftsentwicklung des letzten Jahres, der positiven Zukunftsperspektiven und der guten Liquiditätssituation werden Aufsichtsrat und Vorstand der Hauptversammlung 2019 die erneute Erhöhung der Dividende von 8,80 Euro auf 9,50 Euro je Aktie vorschlagen. Damit erhöht das Unternehmen die Basisdividende im zehnten Jahr in Folge.

Strategische Zukunftsinvestitionen in Infrastruktur, Prozesse und Digitalisierung

Mit rund 40 Millionen Euro erreichten die Investitionen 2018 nahezu das hohe Niveau des Vorjahres. Im März 2018 wurde die 2017 begonnene Erweiterung der Produktionskapazitäten am Standort Landsberg abgeschlossen. "Auch in den kommenden Jahren werden wir in ähnlichem Ausmaß investieren, um die Qualität unserer Prozesse weiter zu verbessern und das erwartete Wachstum der kommenden Jahre stemmen zu können. Vor allem an unseren Produktionsstandorten in Landsberg und Wittenheim", blickt Dr. Peter Stadelmann, der Vorstandsvorsitzende der RATIONAL AG, positiv in die Zukunft. Ein wichtiger Investitionsschwerpunkt ist die verstärkte Digitalisierung der Küchenprozesse, aber auch der internen Unternehmensprozesse.

Über 220 neue Arbeitsplätze geschaffen

2018 hat Rational weltweit über 220 neue Stellen geschaffen und damit erneut in die personelle Entwicklung des Unternehmens investiert. Rund die Hälfte der neuen Stellen wurden in Deutschland geschaffen. Auch für das Jahr 2019 plant das Unternehmen eine ähnliche Anzahl neuer Arbeitsplätze zu schaffen.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel}

Unverändert gut positioniert für die Zukunft

Die Prognosen für das Wachstum der Weltwirtschaft sind in Summe solide. Die Branche der Außer-Haus-Verpflegung ist aufgrund der Nähe zum menschlichen Grundbedürfnis weniger konjunkturabhängig. Die Umsätze wachsen sogar noch etwas stärker als die Wirtschaft im Allgemeinen. Darüber hinaus ist die große Mehrheit der Kunden mit RATIONAL so zufrieden, dass sie jederzeit wiederkaufen und dies auch ihren Kollegen empfehlen würde. In Verbindung mit dem sehr großen Marktpotenzial und den intern geschaffenen Voraussetzungen für weiteres profitables Wachstum blickt der Vorstand der RATIONAL AG unverändert optimistisch in die Zukunft.

"Aufgrund der erfolgreichen Entwicklung in allen Regionen der Welt, insbesondere in unseren neueren Märkten Amerika und Asien, sind wir sehr zuversichtlich, unseren Wachstumskurs mit einem hoch einstelligen Umsatzwachstum im Jahr 2019 fortsetzen zu können", erläutert Dr. Stadelmann. Die EBIT-Marge des Jahres 2019 erwartet der RATIONAL-Chef bei rund 26 Prozent.

Aktuell (14.03.2019 / 12:45 Uhr) notieren die Aktien der Rational AG im Xetra-Handel mit einem Minus von -3,00 EUR (-0,53 %) bei 561,00 EUR.



Chart: Rational AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}