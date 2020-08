SDAX | Pfeiffer Vacuum: Leichter Umsatzrückgang, kräftiger EBIT-Rückgang

04.08.2020 - Pfeiffer Vacuum Technology AG (ISIN: DE0006916604) ein moderates Umsatzminus von 3% auf 301,9 Mio. EUR für das erste Halbjahr ist definitiv der Corona-Krise geschuldet, aber der EBIT-Rückgang um gut 40% auf 19,5 Mio. EUR ist schon "happig". Eine Marge von 6,5% im ersten Halbjahr gegenüber 10,6 % in der Vorjahresperiode zeigt den weiten Weg zu den angekündigten 20% EBIT-Marge, die man in 2025 erreichen will, was im Vorfeld einmaligen Aufwand verursachen soll und wohl auch wird.

Dr. Eric Taberlet, Vorstandsvorsitzender von Pfeiffer Vacuum:""Unser Ergebnis im ersten Halbjahr 2020 wurde vor allem durch COVID-19 und die globale Rezession im zweiten Quartal 2020 beeinträchtigt" Und weiter: " Wir sind jedoch im sehr attraktiven Wachstumsmarkt der Hochvakuumanwendungen tätig, verfügen über eine führende Technologie, eine breite Kundenbasis und engagierte Mitarbeiter. Damit sind wir in einem insgesamt anspruchsvollen Marktumfeld gut positioniert.".

Nathalie Benedikt, CFO, kommentiert dies wie folgt: "Pfeiffer Vacuum ist finanziell stark aufgestellt. Das ist die Grundlage, um unsere Strategie engagiert umzusetzen und so Marktanteile zu gewinnen und die betriebliche Effizienz zu steigern. Dafür ist es jedoch von entscheidender Bedeutung, dass wir agil bleiben und bei Bedarf Anpassungen vornehmen, insbesondere im aktuellen Marktumfeld."

Weiterhin keine Prognose - keine Belebung erwartet

Es heisst wenig Hoffnung weckend auf eine Verbesserung der Situation in der heutigen News: "Aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 auf die Weltwirtschaft kann Pfeiffer Vacuum weiterhin keine verlässliche Prognose abgeben. Bedeutende Halbleiterkunden halten derzeit unverändert an ihrer Expansion fest. Die wirtschaftliche Aktivität in anderen belieferten Märkten ist hingegen zurückgegangen. Insgesamt erwartet das Unternehmen daher in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 keine Verbesserungen von Umsatz und Betriebsergebnis gegenüber dem ersten Halbjahr 2020."

Jedenfalls ist Pfeiffer ein kerngesundes - unter dem -Strich schuldenfreies Unternehmen mit einem EK von knapp 60% der Bilanzsumme - wie gesagt kerngesund und gerüstet auf negative Entwicklungen reagieren zu können. Und der Generationswechsel wurde am 10.06.2020 ebenfalls "lautlos" in eien rAufsichtsratssitzung verabschiedet. Also eigentlich alles soweit geklärt und jetzt "müssen nur noch die Märkte mitspielen". die neue Führungsstruktur und die neuen Köpfe spiegeln die geänderte Situation bei Pfeiffer wider: Man gehört mehrheitlich zur Busch SE, die Stand 31.12.2019 60,22 % an der Pfeiffer Vakuum hielten:

Neue, verkleinerte Führungsstruktur mit "neuer" CEO, beschlossen am 10.06.2020: "Der Aufsichtsrat der Pfeiffer Vacuum Technology AG hat beschlossen, die Vorstands- und erweiterte Geschäftsführungsstruktur ab dem 1. Januar 2021 zu ändern. Zukünftig sollen, auch unter Berücksichtigung des bestehenden Relationship Agreements (Konzern-Kooperationsvertrag) mit der Busch-Gruppe, nur noch zwei Personen den Vorstand bilden, nämlich eine Chief Executive Officer (zugleich Vorstandsvorsitzende) sowie ein Chief Operations Officer. Der Vorstand wird in seiner Geschäftsführung zukünftig durch ein neu zu bildendes Group Executive Committee unterstützt, dem neben den Vorstandsmitgliedern insbesondere der Chief Financial Officer, der Chief Sales Officer und der Chief Technology Officer angehören werden.

Der Aufsichtsrat hat weiterhin Frau Dr. Britta Giesen zum 1. Oktober 2020 als neues Vorstandsmitglied bestellt. Sie ist designierte Vorstandsvorsitzende und wird diese Funktion mit dem planmäßigen Ausscheiden des derzeitigen Vorstandsvorsitzenden Dr. Eric Taberlet in dessen Ruhestand zum 1. Januar 2021 übernehmen. Frau Dr. Britta Giesen ist Diplom-Wirtschaftsingenieurin (Maschinenbau, Operations-Research) und bislang Chief Operating Officer bei ISS Facility Services Holding; zuvor war sie unter anderem CEO bei ThyssenKrupp Access Solutions und davor Senior Vice President der Business Unit Submersible Pumps bei KSB. Dies ist Teil der langfristigen Nachfolgeplanung des Aufsichtsrates."

