SDAX | PATRIZIA wird Dänischer

18.09.2019 - Die PATRIZIA AG (ISIN: DE000PAT1AG3),der globale Partner für pan-europäische Immobilien-Investments, hat zusammen mit Universal-Investment im Auftrag der Bayerischen Versorgungskammer (BVK) ein Wohnbauprojekt mit 136 Einheiten im dänischen Aarhus erworben. Die BVK ist Deutschlands größter öffentlicher Rentenversicherungsträger. Der Ankauf erfolgte im Rahmen einer off-market Transaktion. Verkäufer ist ein Konsortium privater Investoren.

Die Wohnanlage wird vom dänischen Bauträger Raundahl & Moesby A/S entwickelt und umfasst rund 8.700 qm Wohnfläche, verteilt auf sieben Gebäude, und 38 Tiefgaragenplätze. Die Mieteinheiten mit einem Mix aus Ein- bis Vierzimmerwohnungen haben eine durchschnittliche Wohnfläche von 64 qm und werden in verschiedenen Phasen voraussichtlich bis 2020 fertiggestellt.

Nicolai Sehestedt Dalsgaard, Associate Director Transactions bei PATRIZIA Dänemark: "Diese Investition bietet eine seltene Gelegenheit, ein schlüsselfertiges Wohnprojekt in einer erstklassigen, etablierten Wohnlage in einer der attraktivsten Viertel in Aarhus zu erwerben. Das Angebot an neuem Wohnraum mit attraktiven Durchschnittsgrößen ist derzeit begrenzt, so dass wir davon ausgehen, dass diese Projektentwicklung von der langfristig starken Nachfrage auf dem Aarhusener Mietmarkt profitiert. Die guten Aussichten für den dänischen Wohnungsmarkt werden zudem durch positive wirtschaftliche Fundamentaldaten gestützt."

Ohne Immobilien im Namen

Genau deshalb versteht man, dass im Mai bereits die ehemalige Patrizia Immobilien AG die Anderung ihres Gesellschaftsnamens so begründete: Der künftige Name lautet nach Eintragung des entsprechenden Hauptversammlungsbeschlusses in das Handelsregister "PATRIZIA AG". "Mit dem neuen Namen der Gesellschaft und dem Verzicht auf den deutschen Zusatz ,Immobilien' wollen wir unserer bereits seit einiger Zeit bestehenden stärkeren internationalen Ausrichtung Rechnung tragen", kommentiert Wolfgang Egger, CEO der Gesellschaft, die Neuerung am Rande der heutigen Hauptversammlung.

Patrizia? Hat seit heute allein in Dänemark 1,4 Mrd. Assets under Management

Die PATRIZIA AG ist seit über 35 Jahren als Investment-Manager auf den europäischen Immobilienmärkten tätig. Das Spektrum der PATRIZIA umfasst dabei den Ankauf, das Management, die Wertsteigerung und den Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien über eigene lizensierte Investmentplattformen. Als globaler Partner von Immobilien-Investments in Europa agiert das Unternehmen europaweit gleichermaßen für große institutionelle Investoren wie auch für Privatanleger. PATRIZIA verwaltet derzeit ein Immobilienvermögen von mehr als 40 Milliarden Euro, größtenteils als Co-Investor und Investment-Manager für Versicherungen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Staatsfonds, Sparkassen und Genossenschaftsbanken.

