SDAX | PATRIZIA kauft Büroimmobilien-Portfolio für 85 Mio. Euro

Die PATRIZIA Immobilien AG (ISIN: DE000PAT1AG3), der globale Partner für pan-europäische Immobilieninvestments, hat fünf Bürogebäude, die zentral in der Innenstadt von Luxemburg gelegen sind, im Rahmen eines Individualmandats für 85 Millionen Euro gekauft. Das Portfolio besteht aus zwei verbundenen Gebäuden in der Rue Prince Henri und drei weiteren Objekten in der Avenue de la Liberte. Die Bürogebäude haben eine Fläche von insgesamt 8.564 Quadratmetern und wurden von der internationalen Bank Intesa Sanpaolo Holding International („Intesa“) in einer Sale-und-Leaseback-Vereinbarung übernommen. Intesa wird die Bürogebäude bis 2022 nutzen und dann einen neuen Standort beziehen.

„Die Transaktion bietet das Potenzial, attraktive Renditen zu erzielen“, erklärt Sheelam Chadha, Investment Director für die Belgien/Luxemburg bei PATRIZIA, und ergänzt: „Wenn der derzeitige Mieter 2022 auszieht, werden wir ein umfassendes Refurbishment sowie ein Neuvermietungs-programm umsetzen, um so die Vermietbarkeit und den Kapitalwert der Objekte zu verbessern. Diese Strategie stützt sich auf die erstklassige Lage der Objekte, da die Nachfrage nach hochwertigen Büroräumen angesichts eines knappen Angebots groß bleibt.“

PATRIZIA ist für ihre Investoren in allen Risikoklassen aktiv und betreut aktuell Value-add-Investments in Höhe von etwa 8 Mrd. Euro.

Savills Belux, Treex, King & Spalding und Clifford Chance haben PATRIZIA bei der Transaktion als Advisor unterstützt.

