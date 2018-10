SDAX | PATRIZIA baut ihr Logistikportfolio weiter aus

17.10.2018 - Die PATRIZIA Immobilien AG (ISIN: DE000PAT1AG3) hat für den Logistik-Fonds „PATRIZIA Logistik-Invest Europa II“ ein neues, modern ausgestattetes Logistikzentrum in Oud Gastel, in der Nähe der niederländischen Stadt Roosendaal, für rund 10,5 Millionen Euro von MG Real Estate erworben. PATRIZIA hat insgesamt rund 1,8 Milliarden Euro in bedeutende Logistikobjekte in Europa investiert und wird für seine weltweiten Investoren seine Aktivitäten in dieser Anlageklasse weiter auszubauen.

„Der Kauf zeigt, dass das Interesse unseres Fonds am niederländischen Logistikmarkt anhält“, sagt Emile Poort, Head of Transactions Benelux bei PATRIZIA, und ergänzt: „Denn die Erträge dort bleiben attraktiv. Der niederländische Markt zeichnet sich durch ein begrenztes Angebot an hochwertigen, modernen Lagerflächen aus. Gleichzeitig besteht angesichts des wachsenden E-Commerce große Nachfrage seitens der Logistikunternehmen. Das neue Objekt ist Teil eines etablierten Logistik-Drehkreuzes, das verkehrsgünstig zu den großen europäischen Häfen liegt. Es wird unseren Investoren daher langfristige, nachhaltige Erträge bieten."

Das Logistikzentrum hat eine Gesamtfläche von 11.225 Quadratmeter, und ist inklusive der Kühllagerung nach dem neuesten LED-Standard zertifiziert. Das Objekt ist vollständig und langfristig an Yusen Logistics vermietet, das dieses als Distributionszentrum für sein Fracht- und LKW-Transportgeschäft sowie für das Seefrachtgeschäft nutzt.

Das Logistikzentrum befindet sich im Gewerbegebiet Borghwerf II, das unter anderem von Logistikunternehmen wie CEVA und DHL genutzt wird und in der Provinz Noord-Brabant liegt. Die Autobahn A-17, die eine wichtige Verkehrstrasse für den Südwesten der Niederlande und Belgien ist und die Häfen von Rotterdam und Antwerpen verbindet, ist gut erreichbar.

