SDAX | PATRIZIA: Dritte Dividendenerhöhung in Folge bestätigt starkes und verlässliches Geschäftsmodell

Die PATRIZIA AG (ISIN: DE000PAT1AG3), ein führender Partner für weltweite Investments in Real Assets, meldet trotz des Corona-bedingt herausfordernden Marktumfeldes ein solides Geschäftsjahr 2020. PATRIZIA erzielte ein operatives Ergebnis von 116,5 Mio. Euro, ein Beweis für das starke und verlässliche Geschäftsmodell auch in einem schwierigen Wirtschafts- und Marktumfeld. Die soliden Anlagestrategien und die erfolgreiche Geschäftsexpansion spiegeln sich in den gestiegenen AUM wider, die zum Vorjahr um 5,7% auf 47,0 Mrd. Euro angestiegen sind.

Vorstand und Aufsichtsrat werden den Aktionären auf der Hauptversammlung am 23. Juni 2021 eine Dividende von 0,30 Euro pro Aktie vorschlagen. Dies entspricht einer erneuten Erhöhung um 3,4% im Vergleich zum Vorjahr und ist die dritte Dividendenerhöhung in Folge.

Die Branche wird sich grundlegend verändern

Karim Bohn, CFO der PATRIZIA AG: „Die soliden Finanzergebnisse 2020 und unser kontinuierliches Wachstum bei wichtigen Kennzahlen untermauern unsere Dividendenstrategie. Es ist eine große Leistung der PATRIZIA Plattform und des gesamten Teams, dass wir die Ausschüttung an die Aktionäre erneut erhöhen können, trotz eines herausfordernden Marktumfelds.“

Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet PATRIZIA ein operatives Ergebnis im Bereich von 100,0 bis 145,0 Mio. Euro. Dies entspricht einem Anstieg von bis zu 24,5%, gemessen am oberen Ende der Prognose. Die AUM sollen zwischen 6,4% und 12,8% auf 50,0 bis 53,0 Mrd. Euro wachsen. Dadurch erwartet das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 auch eine Erhöhung der wiederkehrenden Verwaltungsgebühren.

PATRIZIA hat im Jahr 2020 ihre Nachhaltigkeitsstrategie weiter vorangetrieben. Thomas Wels, Co-CEO der PATRIZIA AG: „Wir haben unsere Nachhaltigkeitsstrategie weiterentwickelt, um ESG in alle unsere Investmentprozesse zu integrieren. Gleichzeitig haben wir uns in diesem Bereich personell verstärkt, um unser Netzwerk, unsere Produkte und unsere AUM zukunftsfähig zu machen. Zudem haben wir Ende des Jahres den PATRIZIA Sustainability Report veröffentlicht. Er zeigt die Fortschritte im Einklang mit unserem Unternehmenszweck „Building Communities & Sustainable Futures.“

Wolfgang Egger, CEO der PATRIZIA AG: „Unsere Branche wird sich grundlegend verändern. Verantwortlich dafür sind fundamentale Trends wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung und neue Technologien sowie der demographische Wandel. Als vorausdenkender Partner sind wir sehr gut positioniert, um mit unserer mittelfristigen Strategie die Transformation und Konsolidierung der Branche aktiv zu gestalten.“

