SDAX | PATRIZIA: Dänemark ist interessant

17.12.2019 – Die PATRIZIA AG (ISIN: DE000PAT1AG3) hat in einem Off-Market-Deal eine dritte Wohnimmobilie im Kopenhagener Valby-Viertel in Dänemark erworben. Verkäufer sind auch in diesem Fall Europa Capital und Keystone Investment Management A/S.

Das voll vermietete Objekt mit einer Gesamtfläche von 9.450 qm befindet sich in der neu errichteten Valby Maskinfabrik, einer der beliebtesten Wohngegenden Kopenhagens. Es umfasst 96 Wohneinheiten, bestehend aus einem Mix von Ein- bis Vierzimmerwohnungen und Mehrfamilienhäusern mit einer durchschnittlichen Wohnfläche von 95 qm. Hinzu kommen etwa 300 qm Gewerbefläche, verteilt auf drei Einheiten. PATRIZIA hat bereits im Juli 2018 und im November 2019 zwei Wohnimmobilien im Raum Valby von Europa Capital und Keystone Investment Management A/S erworben. Mit dem jetzigen Ankauf erhöht sich die Gesamtzahl der erworbenen Einheiten auf 320 Wohn- und neuen Gewerbeeinheiten auf insgesamt 31.350 qm. Mit dieser Akquisition beläuft sich das gesamte verwaltete Vermögen von PATRIZIA (AUM) in Dänemark auf 1,5 Mrd. Euro.

PATRIZIA AG ist auf gutem Weg, aber wohin geht der Kurs der Aktie : DIE Analyse - TAGESAKTUELL hier.

Nicolai Sehestedt Dalsgaard, Associate Director bei PATRIZIA Denmark: „Diese dritte Akquisition, die für drei verschiedene PATRIZIA Fonds getätigt wurde, unterstreicht die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Verkäufern Europa Capital und Keystone und zeigt einmal mehr das solide institutionelle Interesse an hochwertigen dänischen Objekten in Top-Lagen. Das zu 100% vermietete Wohngebäude entspricht genau der langfristigen Buy-and-Hold-Strategie unserer Investoren und erzielt gleichzeitig eine attraktive Rendite. Wir sehen weiterhin attraktive Investment-Möglichkeiten in Dänemark und werden unsere dänische Plattform weiter ausbauen." {loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Q3 war nicht schlecht

Zum 30. September 2019 stiegen die AUM von PATRIZIA auf 42,6 Mrd. Euro gegenüber 41,0 Mrd. Euro zum 31. Dezember 2018 (+3,8%). In den ersten neun Monaten 2019 generierte PATRIZIA für ihre nationalen und internationalen Kunden Transaktionen mit europäischen Immobilien in Höhe von 4,6 Mrd. Euro gegenüber 4,1 Mrd. Euro im Vorjahreszeitraum (+11,8% im Jahresvergleich).

Die Gebühreneinnahmen insgesamt, d.h. Verwaltungs-, Transaktions- und leistungsabhängige Gebühren, stiegen um 11,5% gegenüber dem Vorjahr von 209,7 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2018 auf 233,7 Mio. Euro im Vergleichszeitraum 2019.

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt)}

"Unsere Ergebnisse für die ersten neun Monate 2019 entsprechen unseren Erwartungen. Das operative Ergebnis von 97,7 Mio. Euro ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum (98,1 Mio. Euro) nahezu unverändert. Aber die Qualität der Einnahmen hat sich weiter verbessert, da rückläufige Erträge aus dem Verkauf von auslaufenden Eigeninvestments (Principal Investments) durch weiteres Wachstum bei den wiederkehrenden Gebühreneinnahmen kompensiert wurden", sagte Bohn.

PATRIZIA bestätigt die Prognose für das operative Ergebnis im Geschäftsjahr 2019 in Höhe von 120,0 bis 130,0 Mio. Euro und man wird allein mit diesem Kauf einen hohen Gewinnbeitrag erzielen können. Perfect Fit. Man muss kein Hellseher sein, um davon auszugehen, dass Patrizia die Gewinnankündigung "schafft"

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Wasserstoff)}

Aktuell (17.12.2019 / 13:41 Uhr) notieren die Aktien der PATRIZIA Immobilien AG im Frankfurter-Handel mit rotem Vorzeichen nahezu unverändert bei 20,32 EUR.



Chart: PATRIZIA Immobilien AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}