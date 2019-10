SDAX | Nordex: Dreht sich

Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) kann einen sehr guten Auftragseingang im dritten Quartal vermelden. So macht Energiewende auch den Aktionären von Nordex Spass.

Im dritten Quartal 2019 bestellten Kunden bei der Nordex Group 436 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 1.700 Megawatt (Q3 2018: 974 MW) für Projekte in 14 Ländern. Die Aufträge der Monate Juli bis September entfallen zu 60 Prozent auf Europa, zu 28 Prozent auf die USA und zu zwölf Prozent auf Lateinamerika. Mit einem Anteil von 49 Prozent machen die Turbinentypen der neuesten Generation - der Delta4000-Plattform - im dritten Quartal nahezu die Hälfte des Auftragsvolumens aus.

Patxi Landa, Vertriebsvorstand (CSO) der Nordex Group, kommentiert: "Wir sehen weiterhin eine starke Nachfrage nach unseren Windenergieanlagen in Europa und Übersee, insbesondere die neue Delta4000-Baureihe stößt auf großes Interesse."

Neben den bereits einzeln gemeldeten Projekten erhielt die Nordex Group im September unter anderem Großaufträge aus Schweden, den USA, Brasilien, Mexiko und Großbritannien. Insgesamt steigt der Auftragseingang (ohne Servicegeschäft) in den ersten neun Monaten 2019 damit auf 4,7 Gigawatt (9M 2018: 3,1 GW).

Nach Durchführung einer Kapitalerhöhung, am 8.10.2019 gemeldet, wird sich die Beteiligung von Acciona an Nordex auf über 30 % des Grundkapitals der Gesellschaft erhöhen. Acciona machte daraufhin am selben Tag ein von dem Pflichtübernahmeangebot befreiendes freiwilliges Übernahmeangebot: zum gewichteten Durchschnittskurs der letzten 3 Monate, ungefähr 10,32 EUR; näheres wird noch mitgeteilt werden. Sieht nicht nach einem ernsthaften Übernahmeversuch aus, weckt aber vielleicht andere?

Nordex in Kürze

Die Gruppe hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

Aktuell (15.10.2019 / 08:05 Uhr) notieren die Aktien der Nordex SE im Tradegate-Handel mit einem Plus von +0,22 EUR (+1,99 %) bei 11,26 EUR.



